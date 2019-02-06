مال وأعمال

اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان الحكومة الكويتية حريصة على رعاية مثل هذه الصناعات الصغيرة والمواهب وتوفير المتطلبات التي تحتاجها، خاصة وأن بعضها قد تحول الى صناعات صغيرة، داعيا الشباب الكويتي الى زيارة المعرض والاستفادة من التجارب التي تعرض خلاله.

واضاف الروضان خلال تدشينه ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد،فعاليات الدورة الثالثة لمعرض الصناع العالمي ميكرفير الكويت 2019 Maker Faire Kuwait الذي تنظمه الشركة الكويتية للاستثمار للعام الثالث على التوالي تحت رعاية سمو الأمير، في صالة 8 بأرض المعارض بمنطقة مشرف لمدة خمسة أيام من 5 إلى 9 فبراير الحالي ان المعرض شهد تطورا ملحوظا للحرف الصناعية في الكويت، مبينا أن الكثير من أصحاب هذه الحرف قام بتحويلها الى عملا تجاري ليصبح كمصدر عيش له.

من جهته أكد رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار الدكتور يوسف العلي، حرص الشركة على دعم الطاقات الشبابية التي تزخر بها الكويت في مختلف المجالات، لاسيما تلك التي تنطلق من معرض الصناع العالمي ميكرفير الكويت 2019 «Maker Faire Kuwait»، حيث أتت اقامة وتنظيم المعرض بشكل سنوي في اطار التزام الشركة الكامل بتطبيق استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة لدعم جميع فئات المجتمع بجميع المجالات الصحية، التربوية، الدينية، الرياضية وغيرها.

وأفاد العلي في تصريحات صحافية على هامش المعرض، أن هدف الشركة من اقامة المعرض بدأ يتحقق بجني ثمار العامين الماضيين، اذ هناك تحركات جدية من قبل الحكومة لدعم بعض المشاريع المتوقع أن تبصر النور على أرض الواقع قريبا.

وتوجه العلي بالشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد على رعايته الكريمة للمعرض، والتي ترجمت عبر اهتمام جميع مؤسسات الدولة بالمعرض الذي أضحى منصة توفر عرض صناعات وابتكارات الشباب من مختلف المراحل العمرية، بهدف دعمها وتطويرها لتصبح مشروعات كبرى تسهم في تنمية الصناعة المحلية وفي نهضة البلاد» في اطار مرتكزات رؤية «كويت جديدة 2035».

وكشف عن دعم وتبني مشروع مبتكر عبارة عن جهاز استشعار لمخاطر مرضى السكري، دخل ضمن حاضنات الأعمال تمهيدا لدعمه من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على انتاج وتسويق الجهاز الذي قام على انجازه عدد من طلبة كلية الهندسة بجامعة الكويت، الذين اجتهدوا حتى تحقق طموحهم ليتحول ابتكارهم الى مشروع تجاري في مرحلة لاحقة.

ان ارتفاع حجم المشاركات، سواء من الكويت أو مختلف الدول، في الدورة الراهنة تؤكد نجاح المعرض وتميزه عاما بعد آخر، حيث نما عدد المشاركين بنسبة 40% مقارنة بالنسخة الماضية، وارتفع حجم المشاركات من خارج الكويت الى 13 دولة هي: السعودية البحرين، قطر، الامارات، اليمن، السودان، سوريا، مصر، الأردن، لبنان، الهند، ايطاليا أميركا.

وأشار العلي الى وجود شركاء أكاديميين للمعرض هم: الجامعة الأميركية في الكويت، جامعة الكويت، جامعة الشرق الأوسط الأميركية «AUM».

وبين العلي، أن عدد المشاريع التي تقدمت للتسجيل في المعرض لهذا العام بلغ 500 مشروعا، تم اختيار 147 في مجالات مختلفة نصيب المشاريع التكنولوجية منها 61 وتشمل «الكترونيات، ميكانيك، الواقع الافتراضي، تطبيقات»، وفيما المشاريع الفنية تصل لـ 60 عبارة عن «نحت صلصال، نحت رمال، فن الخشب، نحت المعادن»، والتعليمية 14 تتضمن مشاريع في الجمال التعليمي، أما التراث والموسيقى 12 مشروعا في الموسيقى، والحرف، والتراث.

أفضل 9 مشاريع

وأفاد أن فعاليات المعرض تتضمن مشاركة الجمهور والزوار بالتصويت على أفضل المشاريع المشاركة، حيث تم رصد جوائز نقدية للمشاريع الفائزة بقيمة 20 ألف دولار لنحو 9 مشاريع سيتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم وتصويت الجمهور (بنسبة 50% للحكام و50% لتصويت زوار المعرض). ويتم التصويت عبر تطبيق خاص للمعرض «Makerfaire Kuwait» من خلال أجهزة الهواتف الذكية، شريطة ان يكون الزائر متواجد داخل قاعة المعرض لتتم عملية التصويت.

وذكر أن معرض Maker Faire العالمي يتوقع أن ينشط العام الحالي 2019 في 44 دولة حول العالم وبواقع 88 نسخة في السنة، آخذا في الاعتبار اقامته في أكثر من مدينة في بعض الدول، ما يمثل نقطة تحول نحو مفاهيم جديدة تتيح المزيد من فرص النمو والرقي، للمجتمعات وهو ما دفع بالشركة الكويتية للاستثمار تبني هذه المهمة التي تتناغم مع رؤية كويت جديدة 2035 للدفع بها في مجتمعنا بغرض رعاية ودعم المشروعات المبتكرة لدى الطاقات الشبابية الهائلة في بلدنا الغالي الكويت.

وأشاد العلي بدعم الجهات الراعية لمعرض ميكرفير 2019 والبالغة 13 جهة من مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، ما يشير الى النجاح الكبير الذي تحقق في النسختين السابقتين، في مقدمة هذه المؤسسات بنك الكويت الوطني، وشركة الاتصالات الكويتية VIVA، والخطوط الجوية الكويتية، شركة معرض الكويت الدولي، شركة خدمات حقول الغاز والنفط، شركة الصناعات الوطنية، مؤسسة البترول الكويتية، أسيكو للصناعات، والبنك الصناعي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، شركة بوثات.

