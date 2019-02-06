مال وأعمال

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن محمد النصار، أن الشركة تشمل برعايتها البلاتينية دعم المشاريع والأفكار الكويتية النابعة من الشباب الوطني الطموح الذي يأمل في ترجمة مشاريعه على أرض الواقع وهو ما أكدته النسخة الأولى والثانية للمعرض في الأعوام الماضية، اذ أفرزت العديد من المشاريع المهمة التي أسهمت في تطور وتعزيز الصناعة المحلية.

ولفت النصار الى أن شركة معرض الكويت الدولي تواصل دعمها لمعرض الصناع العالمي بهدف خروجه بمظهر يليق بالصورة الحضارية لدولة لكويت، في اطار تكاتف الجهود لراعية والداعمة لمبادرات الشباب، لاسيما وأن ميكرفير يتيح الفرصة لهم لعرض أنشطتهم ومشاريعهم بشكل مباشر مع الجمهور ولجنة التحكيم، مشيرا الى أن المعرض يدعم تحقيق الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي بالمنطقة، الأمر الذي يضع الكويت على خارطة الدول المنظمة للمعارض الدولية المتخصصة والفاعلة.

وأشاد النصار بالنجاحات المتتالية التي حققها هذا المعرض منذ انطلاقة النسخة الأولى له عام 2017، وما تم تحقيقه بفضل جهود القائمين على تنظيمه من جانب الشركة الكويتية للاستثمار وكذلك الجهات الراعية، حيث شهد اقبالا كبيرا من مشاركات الصناع على المستوى المحلي والخليجي، كما شهد حضورا جماهيريا كثيفا.