مال وأعمال

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق: «إن بنك الكويت الوطني يسعى دائما لتقديم رسالته المجتمعية، من خلال التعاون مع جميع الشركات والمؤسسات الفاعلة بكافة أنشطة العمل المجتمعي في الكويت، وهو ما دفعه للتعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار، لتنظيم هذا المعرض في الكويت للعام الثالث على التوالي والذي يعد أكبر الفعاليات التي تقام في الكويت وتحتضن الصناعات التكنولوجية والفنية والتعليمية».

وأضاف المرزوق، أن بنك الكويت الوطني يمتلك تاريخاً حافلاً من المبادرات الخاصة في خدمة المجتمع، ويسعى البنك دائما الى تحمل مسؤولياته المجتمعية وذلك ترسيخا لدوره الريادي في خدمة المجتمع. ومن هذا المنطلق يشارك الوطني كراع بلاتيني للمعرض.

وأكد المرزوق أن دعم ورعاية حضرة صاحب السمو، أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للمعرض، يظهر مدى اهتمام الدولة بفئة الشباب في اطار استراتيجية متكاملة لدعم الكوادر الوطنية ومبادرات القطاع الخاص من أجل تنويع الاقتصاد ضمن رؤية «كويت جديدة 2035».

وبين المرزوق أن الوطني يفخر دائما بمبادرة أبناء الكويت في جميع المجالات، ويحرص دائما على مواكبة اهتماماتهم وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا أن الشباب الكويتي يمتلك مواهب وأفكاراً مبتكرة تستحق تقديم الدعم اللازم لها حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما يدفع البنك لمواصلة دعمه لهذه الكوادر الوطنية، التي يرى فيها قيمة مضافة للدولة.

ودعا المرزوق الى زيارة المعرض والمشاركة في فعالياته، والاطلاع على أحدث الأفكار والمشاريع والمنتجات، ومشاركة لجنة التحكيم عبر ابداء الملاحظات لتحديد أفضل المشاريع، على مستوى المعرض، وذلك تمهيدا لدعمها وتنفيذها.

