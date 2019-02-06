مال وأعمال

سيجري بنك الخليج غدا الخميس الموافق 7 فبراير الحالي، السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت والتي تبلغ قيمتها 250,000 دينار وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، سيتم الاعلان عن صاحب الحظ السعيد خلال فعالية ستقام في مجمع المروج من الساعة 5 مساء وحتى 8:30 مساء.

ستنطلق الفعاليات في تمام الساعة الخامسة مساء، وستتضمن مجموعة من الفقرات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، بما في ذلك كشك مخصص للصور ومسابقة بنك الخليج الشهيرة «صيد الكاش». ستشهد الفعالية أيضا عرضا غنائيا خاصا من قبل فرقة كويتية مميزة، وذلك قبيل الاعلان عن اسم صاحب الحظ السعيد الفائز بأكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت البالغة قيمتها250,000 دينار، وسيتم البث على الهواء مباشرة عبر اذاعة راديو نبض الكويت 88.8 اف ام.

صرح أحمد الأمير، مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، قائلا: «لقد صمم بنك الخليج حساب الراتب خصيصا للعملاء الكويتيين وذلك للاستفادة من العديد من العروض المميزة مع فرصة الفوز بجوائز نقدية شهرية. نحن سعداء بأن نحتفل مرة أخرى بالسحب السنوي لحساب الراتب لهذا العام، ونتمنى التوفيق للجميع والحظ الكبير خلال السحب». يمنح حساب الراتب العملاء الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم الى بنك الخليج فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو قرض بدون فوائد، شرط ألاَ يقل الراتب الذي يتم تحويله الى بنك الخليج عن 500 دينار. وبامكان العملاء الجدد الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية بدون رسوم سنوية في العام الأول، مع امكانية الحصول على قرض تصل قيمته الى 70,000 دينار وتسديده خلال مدة 15 سنة، أو قرض استهلاكي تصل قيمته الى 25,000 دينار.

