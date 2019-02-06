مال وأعمال

في اطار دعمه المتواصل لموظفيه وموارده البشرية، احتفل بنك بوبيان بتخرج اثنين من المديرين التنفيذيين من برنامج «تطوير والقيادات التنفيذية» الذي عقد بالتعاون مع كلية هارفارد لادارة الأعمال ومعهد الدراسات المصرفية.

وبهذه المناسبة أكد مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد ان التطور والنمو الذي حققه البنك في السنوات الاخيرة انما يرجع بعد فضل الله الى موارد البنك البشرية التي تعتبر الركيزة الأساسية في كل ما تحقق لبنك بوبيان وهو ما نسعى دائما لتأكيد صورة البنك كبنك شاب حديث مواكب للتطورات العالمية والاقليمية من خلال قياداته الكويتية الشابة.

وأكد: «نؤمن ان الاستثمار لا يجب ان يتركز فقط في الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا لكن يجب ان يمتد ذلك الى الاستثمار الاهم وهو الاستثمار في زيادة خبرات موظفينا المميزين الذين نضع على عاتقهم صناعة المستقبل وتطوير بنك بوبيان».

وأوضح الحماد ان البرنامج الذي عقد خلال الفترة من 26 حتى 31 يناير الماضي مخصص للمديرين التنفيذيين على مستوى الادارات في البنوك والمؤسسات المالية و يستند الى المعايير العالمية التي تطبقها كلية هارفارد بالاعتماد على دراسة الحالات العملية.

وهنأ الحماد خريجي البنك وجميع الخريجين بمناسبة استكمالهم البرنامج بنجاح معربا عن امله وتطلعاته لهم بمزيد من النجاح والتوفيق في رحلتهم الوظيفية في القطاع المصرفي.

من جانبه هنأ نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد كلا من حمد الفوزان المدير التنفيذى بمجموعة نظم المعلومات و حمد حاجي مدير اول التسويق بادارة التسويق واللذين شاركا من بوبيان في البرنامج على ما حققوه من خلال هذه المشاركة.

يذكر ان البرنامج أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية التي ينظمها معهد الدراسات المصرفية لتطوير الكوادر والقيادات التنفيذية في البنوك الكويتية، وقد عقد للمرة الاولى في عام 2010 بمشاركة بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية الا انه نظراً لنجاحه فقد استمر منذ 2011 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

