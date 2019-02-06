النفط و الغاز

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم عن المضي قدماً في خطط التكامل مع مصفاة الزور من خلال اللقيم من الأوليفينات 3، والعطريات 2، إضافة إلى تقييم بناء الأوليفينات 4 في الكويت، مؤكداً على استمرار المؤسسة في مشروع «البولي بروبلين» المشترك بكندا، وتنفذ مشروع البتروكيماويات «إيثلين جلايكول» بالولايات المتحدة. وأضاف هاشم في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات منتدى استراتيجيات الطاقة الخامس، أمس، إن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا، لافتاً إلى أن الإمدادات خلال عام 2019 قد تواجه مخاطر استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي وبوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية». ولفت إلى أن التوجهات الاستراتيجية لقطاع النفط الكويتي حتى عام 2040، تغطي تطوير مجالات مختلف النشاطات، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة، وتدريب الشباب الكويتي ورفع القدرات الفنية، والمضي بخطط التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط. وأكد هاشم أن خطط مؤسسة البترول تركز على محور النمو في تطوير صناعه النفط والغاز بينما تعمل على زيادة التكامل بين مختلف نشاط القطاع النفطي لتحقيق القيمة المضافة، وفي هذا الصدد، نحن نمضي في زيادة طاقة إنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز الطبيعي.

المعايير الدولية

وأضاف «علاوة على ذلك، نحرص على تلبية المعايير الدولية للمنتجات البترولية عالية الجودة الصديقة للبيئة والتوسع في الارتقاء في أعمال التكرير لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، ويشمل ذلك مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود النظيف داخل الكويت، بالإضافة إلى مصفاة فيتنام ومصفاة الدقم في عمان». وأوضح أن قطاع البتروكيماويات يظل هو عامل الجذب الرئيس كوسيلة لتعظيم القيمة والتنويع، وبالتالي، فإن الاستثمار في التوسع في البتروكيماويات هو الركيزة الأساسية لتعظيم القيمة الإضافية للعمليات الشاملة، وهذا بالتأكيد يضمن أقل التعرض لتقلب أسعار النفط الخام. ولفت إلى أن صناعة النفط والغاز في الكويت تمثل بالتأكيد استثمارا قيما يجذب اهتمام مزودي التكنولوجيا الإقليمية والدولية والمشغلين وشركات خدمات حقول النفط والاستشاريين والحفر وشركات البناء، فضلا عن شركات النفط الوطنية والدولية، ونؤمن إيمانا قويا بالقدرات الوطنية بتقديم ميزة تنافسية لصناعة النفط والغاز في المستقبل وتنفيذ التوجيهات الاستراتيجية، وبالتالي، قمنا بترتيب العديد من برامج التدريب لتعزيز القدرات الشاملة في المهارات التقنية والقيادية. من جهته، تطرق سكرتير عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك»، عباس النقي، إلى الوضع الحالي للمنظمة في سوق الطاقة، مبيناً أن الدول الأعضاء يمتلكون نحو 705 مليارات برميل من احتياطيات النفط العالمي وفقاً لبيانات 2018. ولفت إلى أن تلك الاحتياطيات تشكل 47.9 في المئة من احتياطيات النفط العالمي، بينما تشكل حصة أعضاء المنظمة من دول الخليج وحدهم نحو 33.7 في المئة من الاحتياطي العالمي للنفط. وأفاد نقي، أنه لجهة حجم الانتاج، فإن أعضاء المنظمة ينتجون نحو 24.7 مليون برميل يومياً من النفط في 2018، تشكل ما نسبته 28 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، بينما تشكل حصة دول الخليج الأعضاء في المنظمة نحو 21 في المئة من حجم الانتاج العالمي. أما الغاز الطبيعي، فإن أعضاء المنظمة لديهم نحو 53 تريليون متر مكعب من احتياطيات غاز مؤكدة، والتي تشكل نحو 26.4 من الاحتياطي العالمي، فيما تمثل حصة دول الخليج الأعضاء بالمنظمة نحو 20.6 في المئة من الاحتياطي العالمي.

