النفط و الغاز

ذكر هاشم أنه وفقا لوكالة الطاقة الدولية، للسنة الثالثة على التوالي، انخفض الاستثمار العالمي في الطاقة إلى 1.8 تريليون دولار في 2017، ومع ذلك، فقد استقر الاستثمار في تطوير إمدادات الوقود الأحفوري، وارتفع حجم الاستثمار في قطاع الاستكشاف والانتاج بنسبة 4 في المئة

بـ 2017، ومن المتوقع أن يرتفع هذا حجم الاستثمار مدفوعًا بارتفاع انتاج الصخري الأميركي. وذكر هاشم أنه على الرغم من أجواء التفاؤل، يظل عام 2019 محاطًاً بالعديد من التحديات والمخاطر التي تواجه الصناعة والتي تعاني من انخفاض في حجم الاستثمارات نسبيًا، خاصة عند مقارنتها بمستويات الاستثمار في عام 2014 العالية، وفي العادةً يكون تأثير نقص الاستثمار ملحوظا على الإمدادات ضمن إطار زمني مدته 7 سنوات، ومن المحتمل أننا نتجه نحو نقص في المعروض مع اقترابنا من 2025.