النفط و الغاز

أكد هاشم على نجاح (أوبك) والدول المنتجة من خارجها وفق إعلان التعاون في توفير الاستقرار للسوق منذ 2017 ، وضمان تقليل التقلبات في أسعار النفط، وتحسم الأسعار الناتجة عن حالة السوق القدرة في تحفيز الاستثمار والنمو، لكن التحديات التي تواجه السوق خلال عام 2019 تجعل موضوع المحافظة على الاستقرار مختلف، ولذلك نحن بحاجة إلى التحقق من جهوزيتنا للتعامل مع ذلك». وذكر أنه على الرغم من تنامي الاقتصاد العالمي خلال 2018، إلا أنه يعاني من بوادر تباطؤ خلال العام الحالي، وذلك بسبب تظافر عدد من العوامل تشمل رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وآفاق حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين علاوة على حدوث تقلبات في أسواق الأسهم، وقد تسهم هذه المخاوف في توفير اجواء ركود للاقتصاد العالمي ما يزيد في تقلبات الأسعار خلال عام 2019.

