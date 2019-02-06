النفط و الغاز

خلال الجلسة الثانية التي تناولت نظرة عالمية حول ماهية أكبر المعوقات لأسواق الطاقة، والتي تحدث خلالها محرر الشرق الأوسط في «بتروليم أيكونومييست «، جيرالد بوت، ونائب الرئيس في أبحاث «بي سي ايه»، روبرت ريان، ومستشار الطاقة الشمسية في شركة نفط الكويت، رائد شريف، ومدير «أر اس للطاقة»، بل فيرن، قال المتحدثون أن أسعار النفط قد تتجاوز الـ100 دولار في حال فقدت الأسواق الإنتاج من فنزويلا وإيران، مؤكدين أن اتفاق خفض الإنتاج يستطيع تعويض الأسواق في حال فقد كميات لا تتجاوز 750 ألف برميل يومياً.

وأضافوا أن الفائض النفطي بالأسواق سوف يتلاشى تماماً، بسبب تلك التطورات الجيوسياسية وفق السيناريو الأسوأ.

وأشار المتحدثون أن انهيار فنزويلا على المدى القصير قد يتسبب في منح إيران مزيد من الاستثناءات حتى لا تتعرض الأسواق لمزيد من الانهيار، مؤكدين أن السوق لا يتحمل خسارة مزدوجة لإيران وفنزويلا.

وبين المتحدثون أن التحدي الأكبر هو إيجاد مصادر بديلة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن على الأسواق التعامل مع كل ما هو طارئ.

ورجح المتحدثون أن تسعى أميركا للاستفادة من الأوضاع الراهنة باعتبارها مرشحة لتكون مصدرة للنفط والغاز خلال الفترة المقبلة.

