النفط و الغاز

رغم تأكيد نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الخفجي في الشركة الكويتية لنفط الخليج سعيد الشاهين على أن نظام البصمة أمني فقط وليس بهدف مراقبة الحضور والانصراف بأي شكل.

إلى أن مصادر نفطية أكدت لـ «النهار» أن مشروع أزمة تلوح في الأفق ستؤدي إلى هجرة عكسية للعمالة الكويتية، مشيرة إلى رفض تام من قبل العاملين في المنطقة المقسومة بسبب الأضرار التي لحقت بهم، والتي قد تؤدي إلى حرمانهم من الزيادة السنوية والدورات التريبية والترقيات.

وأكدت ان حالة من الامتعاض تسود حالياً بين المديرين بعمليات الخفجي والعملين الكويتيين ، مما يؤثر على التواجد بالمنطقة المقسومة نتيجة تمسك الشركة بنظام البصمة. وكان قرار قد صدر في وقت سابق بربط نظام البصمة الأمنية الجديد لمراقبة دخول المنشآت بالتقييم السنوي والأوفر تايم، ما واجهه العاملون باعتراض رسمي للرئيس التنفيذي للشركة.

