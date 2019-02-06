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النفط و الغاز

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«الكيماويات البترولية» حصلت على قرار الاستثمار النهائي لمصنع البولي بروبلين

علي حامد
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الأربعاء 06 فبراير 2019

أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية حصولها على قرار الاستثمار النهائي بالدخول في مشروع لإقامة مصنع لإنتاج مادة البولي بروبلين مع الشريك الكندي شركة بامبينا من خلال شركة كندا والكويت للبتروكيماويات بتكلفة إجمالية تبلغ 3.2 مليارات دولار. وتعتبر الشركة الكندية الكويتية أحدث المشاركات الخارجية لشركة صناعة الكيماويات البترولية في كندا والمملوكة مناصفة مع شركة بيمبينا الكندية. وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية محمد عبداللطيف الفرهود أن مشروع البولي بروبلين في كندا يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لـشركة صناعة الكيماويات البترولية خارج الكويت في دولة ذات مناخ استثماري جاذب و تنافسية اقتصادية عالية، ويمكن من خلاله تعزيز موقع الكويت في صناعة البتروكيماويات عالميا ويأتي هذا المشروع متوافقا مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في التوسع في مجال البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذه الصناعة.
كما صرح نائب الرئيس التنفيذي للأوليفينات والعطريات بالشركة سليمان سلطان المرزوقي أن هذا المشروع يعد من أحدث المشاركات في أمريكا الشمالية ويعزز مسيرة النجاح للشركة في النمو مع شركاء عالميين، حيث سيتم بناء مصنع لإنتاج مادة البولي بروبلين بطاقة إنتاجية 550 ألف طن سنويا.


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