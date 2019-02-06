النفط و الغاز

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1?86 دولار في تداولات امس ليبلغ 62?50 دولاراً مقابل 60?64 دولاراً للبرميل وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط الاثنين الماضي بفعل مخاوف جديدة بشأن تباطؤ في الاقتصاد العالمي لكن الخسائر كانت محدودة حيث تشير تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية على فنزويلا إلى انخفاض المعروض.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 62?51 دولاراً كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا ليصل الى مستوى 54?56 دولاراً.

