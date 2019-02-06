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اختتمت بالهيئة العامة للرياضة فعاليات الملتقى الأول للصحة الرياضية والعلاج الطبيعي الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة العلاقات الدولية بالتعاون مع إدارة مركز الطب الرياضي والتوعية الصحية تحت رعاية د. حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة على مدى يومين واشتملت فعالياته على محاضرات وحلقات نقاشية وورش عمل للإسعافات الأولية وتقديم خدمات الفحوصات الطبية بالإضافة إلى المعرض الطبي.

وأشاد د. صقر الملا نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة بالنجاح الرائع والمردود الإيجابي للملتقى مؤكداً أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الطب الرياضي والتوعية الصحية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة كركيزة أساسية في كل الخطط التي توضع لإحداث طفرة في الرياضة الكويتية .

وأضاف أن تنظيم الهيئة لهذا الملتقى يأتي انطلاقا من الرؤية المستقبلية لتطوير الرياضة الكويتية خلال الفترة المقبلة ، وهو الأمر الذي يجعلنا نعمل سويا لتنفيذ تلك الرؤية التي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل تنفيذها بصورة صحيحة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأوضح أن الهيئة تتطلع إلى استمرار الملتقى خلال السنوات المقبلة من أجل زيادة الفائدة للرياضيين.

وأضاف أن اختيار عنوان الملتقى جاء ليتناسب ومتطلبات المرحلة الهامة التي نتطلع فيها إلى تطبيق الاحتراف الذي يسهم في صقل اللاعب الكويتي ورفع مستواه الفني والبدني وأشار الملا إلى أن الطب الرياضي أصبح يحتل الصدارة في كل الخطط التي يتم وضعها لإحداث طفرة في الرياضة ، بعدما أصبح الجميع أمام مسؤولية كبيرة لوضع سياسة عامة تتضمن وضع الخطط وتطبيقها والإشراف عليها يكون الهدف منها إعادة تأهيل الرياضي المصاب والاهتمام بالصحة الرياضية .

