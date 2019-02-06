الاخيرة

يبدو أن مسلسل التخبط الحكومي في التعامل مع مسألة الشهادات المزورة التي نخرت أجهزة الدولة ووضعت الغشاشين والجهلة ومن هم ليسوا كفؤاً في مناصب حساسة وحيوية بعد تزويرهم لشهاداتهم لا يزال مستمراً.

ونقلت الصحف المحلية قبل أيام خبراً مفاده أن ديوان الخدمة المدنية - مجدداً - قد أرسل عشرات الشهادات المشكوك في صحتها لوزارة التعليم العالي للبت في مدى صحتها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حال التأكد من تزويرها.

ونحن لا نريد إنكار الجهود الحكومية في هذا الملف، لكن يحق لنا كمواطنين ومراقبين للشأن العام أن نتساءل عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها وزارات الدولة بعد اكتشاف مئات الشهادات المزورة قبل أشهر قليلة، ولماذا لم تعقد مؤتمراً صحافياً توضح فيه للشعب الكويتي ما توصلت إليه من مستجدات في هذا الملف المقلق بدلاً من أن يستل المواطنون الأخبار من الصحف المحلية التي لا تنقل سوى عن « مصادر خاصة رفضت ذكر اسمها»!

والواجب على الحكومة اليوم أن تعلن استمرار الحرب على الشهادات المزورة وأن تشكل فرقاً خاصة ينتدب موظفوها من وزارات الدولة لإغلاق هذا الموضوع للأبد، لا أن تقوم بتحويل عدد بسيط من المزورين كل عدة أشهز للاستهلاك الإعلامي، كما يفترض أن توضح خطوات محاربة هذا الملف وإغلاقه للرأي العام خطوة بخطوة.

أما أعضاء مجلس الأمة، فلطالما تمنيت أن تكون مساهمتهم أكثر فعالية في حماية جناب العلم وأهله في الكويت عبر القضاء على الشهادات المزورة، بدلاً من الانشغال بأمور لا طائل منها داخل العملية التعليمية.

ختاماً، إن الحرب على الشهادات المزورة هي جزء من الحرب على الفساد، بل هي ركن أصيل فيه، لأن تزوير التعليم يؤدي إلى فقدان الثقة فيه، وإذا فقدت أمة ثقتها في تعليمها فإنها ستفقد ثقتها في كل القيم الأخلاقية الأخرى ما يسهل عملية الفساد ويدفعها إلى الأمام.

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