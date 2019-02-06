الشيخة لولوة محمد العلي المالك الصباح، أرملة الشيخ سلمان عبدالله المالك الصباح، 77 عاماً شيعت، الرجال: ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان، عزاء الرجال يوم واحد الأربعاء فقط، ت: 69999951، النساء: النزهة، ق1، ش10، م7، ت: 69999927

إبراهيم عبدالوهاب الرمضان، 61 عاماً، شيع، الرجال: حسينية بوحمد، الدعية، ت: 60030050، النساء: حسينية خاتم الأنبياء، الوايل، جنوب السرة، مقابل مسجد الباقر

أحمد بدر أحمد الياقوت، 26 عاماً، شيع، الدسمة، ق5، ش50، م3، حسينية الإمام علي، ت: 99751636

سماح سلطان علي السمحان، 39 عاماً، شيعت، الرجال: حطين، ق2، ش223، م43، ت: 96737373، النساء: مبارك الكبير، ق8، ش26، م33، ت: 94477114

غلوم عبدالرسول عبدالله، 96 عاماً، شيع، الرجال: حسينية القائم القبندي، الرميثية، ق3، شارع طاهر البغلي، ت: 99799837، النساء: حسينية أم خليل، الرميثية، ق4، ش46، م46، العزاء عصرا فقط، ت: 97620701

عواد فتيخ صبحي العنتري، 63 عاماً، شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق8، ش890، م768، أزرق 62، ت: 50200074، النساء: الواحة، ق2، ش6، م929، أزرق 45، ت: 99601007

مزيد مرزوق زيد الجويدان، 65 عاماً، شيع، الرجال: الفروانية، ق2، ش142، م21، ت: 66999997

هاجر محمد عبدالله باقر الكندري، 62 عاماً، شيعت، الرجال: الشعب، ق4، ش40، م10، ديوان الكنادرة، ت: 99090931 - 55595935، النساء: غرناطة، ق3، ش11، م92، ت: 97968611

إنا لله وإنا إليه راجعون

