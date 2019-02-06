الأزمنة و الأمكنة

نعود مرة أخرى إلى ذكر بعض الحوادث التي وردت ضمن بعض الكتب القديمة، أو انتشرت على أفواه الناس في مجالسهم الخاصة.

وكنا قد تحدثنا في العدد قَبْلَ الماضي من النهار عن هذا الموضوع استنادا على ذكرياتنا، وعلى كتاب حققه المستشرق وير، وطبع في بيروت لأكثر من طبعة كانت الأخيرة من هذا الطبعات في سنة 1956م، ولما كان هذا الكتاب ممتلأً بالحكايات بأنواعها المختلفة فإننا نفضل هنا الاستمرار معه، وهذه حكاية طويلة أوردها بكامل تفصيلاتها، ولكننا سوف نقتصر منها على فقرة واحدة هي التي يهمنا البحث عن محتواها لأنها تتعلق بعمل من الأعمال التي كانت تجري في بلادنا قديما، ذلك لأنها تتحدث في هذا الجزء عن الغوص في إحدى المناطق القريبة نسبيا من الكويت.

ولن يكون حسنا أن نعيد هنا ذكر كثير مما قد ذكرناه في مقالنا السابق، إذ لن نحتاج إلى تفصيل الحديث عن كتاب: الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة ولا عن محققه هانز فير فقد أوسعنا هذين الموضوعين بحثا، وذكرنا كل ما يتعلق بهما باستفاضة وايضاح شديدين. أما الآن فإننا ندخل إلى الموضوع مباشرة لعدم جدوى الإعادة. والموضوع الذي نعنيه هو: ما الذي نجده في الكتاب المذكور مِمَّا تقدم؟.

وهذا هو موضوعنا منذ البداية إلى النهاية إضافة إلى ما يمكن أن ندرج إلى جانبه من بعض أخبارنا المحلية ذات العلاقة بموضوع البحر الذي سوف يكون موضوع اختيارنا في هذا المقال. ولن يكون بالإمكان تقديم كامل الحكاية كما وردت في الكتاب المذكور ولكننا نقتطف منها ما يفيد دون الدخول في تفصيلات، حتى نبتعد عن الإطالة ولذلك فإن ما نود اثباته هنا يتكون من فقرتين هما:

أولاً: عنوان الحكاية هو حديث محمد الكسلان وما تم له من العجائب. فمن هو محمد الكسلان هذا؟ ولم جرت تسميته بهذا الاسم؟

يقول أبو محمد الكسلان عن نفسه:

إنه كان لي والد، وكان رجلا صعلوكا فقيرا وكان يخدم الناس ويقوم بالاهتمام بي إلى أن صار لي من العمر عشر سنين وأنا لا اتحرك من مكاني بل آكل واشرب على جنبي من كسلي، فكانت والدتي إذا رزقت شيئا من الناس تقدمه بين يدي وتقول لي كل يا ولدي، وأنا لا آكل بسبب كسلي فكانت والدتي تطعمني بيدها، وكنت اقول لها والكلام علي صعب امضغي يا والدتي واطعميني، فكانت تمضغ الخبز حتى يصير في فمها مثل الحسو ناعما وتضعه في فمي، كل ذلك من كسلي حتى لا احرك شفتي وكان لنا بيت بلا سقف ولا حيطان ولم يكن لنا شيء نعمره به إلا أننا قد غطيناه بالقش والقصب عن حر الشمس، فكانت والدتي تمضي في طلب القوت لي وانا أجلس في مكاني لا ازول وهي تقول لي يا ولدي اخرج والعب مع الصبيان فعسى أن يذهب عنك بعض هذا الكسل، وانا لا أُعنى بكلامها، وكانت تأتي بالصبيان اليَّ قصداً فيخرجوني ويسحبوني وانا ابكي، ولا ابرح مكاني الى أن عيل صبرها وكانت تأخذ من تحتي الإزار وكنت اترك نصفي يبقى محرقاً في الشمس ونصفي في الفئ من كسلي، ولم ازل كذلك الى أن تجيء والدتي فتراني في تلك الحالة فترحمني وتحملني من الشمس الى الظل، وكانت تغتم لأجل كسلي غاية الغم ولم ازل في تلك الحالة فلما كان في بعض الأيام وقع بيد امي درهم صحيح، فاتت بالدرهم الي وقالت قُمْ يا ولدي فاخرج وتفرج على الناس، فان ابا عبدالله البصري قد أوقف من الوقوف في سبيل الله تعالى لينال الثواب من الله وهو يريد المسير إلى بلاد الهند، والبلاد ارتجت له اقطارها وماجت بأهلها حتى لم يبق صغير ولا كبير الا وقد خرج يتفرج على سير الركب الذي سوف يغدو إلى الميدان الكبير ومراكب كثيرة حوله وصاحب الركب جالس على كرسي من حديد وحوله الخدم والحشم والعبيد، فألحت علي أمي بالخروج وقالت خذ هذا الدرهم لك واخرج تفرج وانظر الناس، فقمت على قدمي وانا اظن أن الأرض ما تحملني، فصار ذا يرميني وذا يدفعني وذا يلزني وانا لا ارفع رأسي ولا أكلم احدا ومخاطي نازل على وجهي وانا في قالب نحس والناس يضحكون علي وانا أبكي إلى أن وصلت الى ذلك الرجل والخلق حوله، فسلمت عليه وقلت له يا سيدي خذ هذا الدرهم واشتر لي به مما يعود نفعه علي، فأنا صبي يتيم، وغلبني البكاء ثم اني رجعت على عقبي طالبا للبيت، فقال الشيخ وقد امتلأ غيظا لمن حوله أتعرفون هذا الصبي؟ فقالوا نعم هذا يقال له أبو محمد الكسلان، ثم انهم اقلعوا بالمراكب طالبين الهند والصين فكتب الله سلامتهم وباعوا واشتروا وكان سفرهم مبارك، ثم إن الشيخ أبا عبدالله باع واشترى وكسب كسبا حسنا وكان معهم شيء من التمر والبسر فأهداه لصاحب بلاد الصين وكان مريضا وقد وصف له العلماء والحكماء التمر، فلما أتاه الشيخ بالتمر فرح به فرحا شديدا وخلع عليه خلعة سنية وانعم عليه وأعطاه مالا جزيلا واقلعوا راجعين مدة عشرين يوما، فلما أن كان اليوم الحادي والعشرون وقفت المراكب ولم تنزل ولم تطلع ولم تتحرك من موضعها، فقال الشيخ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ثم نظر الشيخ فرأى خرقة مربوطة في صاري المركب فذكر ابا محمد الكسلان، فقال معاشر التجار اعلموا انما وقفت المراكب عن المسير من هذا الدرهم الذي لليتيم ابي محمد الكسلان الذي اوصاني ان اشتري له ما يعود نفعه عليه، فقال التجار خذ من اموالنا مهما اردت اعطه اياه، فقال لا اقدر آخذ لأحد شيئا ولو اعطيتموني كل ما في المراكب ولا بد من أن اشتري له شيئا يعود نفعه عليه، وكانت بالقرب منهم جزيرة فأخذ في الحال قاربا صغيرا ونزل فيه وترك المركب واخذ معه بعض عبيده وسار والدرهم معه فوجد شيخا ضعيفا بيده قرود شتى وبينهم قرد ضعيف غير أليف مريض، فقال له بكم القرد من هؤلاء القرود؟ فقال بعشرة دراهم، فقال نريد رخيصا، فقال هذا القرد الضعيف فقال بكم هو؟ فقال بدرهمين، فقال ما معنا إلا درهم وديعة لرجل فقير تبيعنا هذا القرد له، فأخذ منهم الدرهم وأعطاهم القرد وقال لهم اعلموا أن هذا القرد ما يأكل إلا خبيصة السكر باللوز فلا تطعموه غير هذا فإنه لا يأكله فقالوا سمعا وطاعة، وأخذه بعض العبيد وحمله وسار إلى أن صعد على المركب فلما صاروا فيه سارت المراكب بإذن الله تعالى وساروا الى أن وصلوا إلى البصرة وقبل وصولهم الى الساحل كانوا ما يأكلون لقمة إلا والقرد على رؤوسهم يأكل من الذي يأكلون ويخطف الأكل منهم إلى أن ضجروا منه، فقال التجار ارموا هذا القرد عنا فقد صدعنا، قال لهم الشيخ يا قوم دعوه، فإنه يتمسخر لكم وانتم تضحكون عليه وقد قاربنا البلاد وقد سلمنا الله تعالى ببركات صاحبه اليتيم، ولم يزالوا سائرين الى ان وصلوا الى عمان، فنظروا إلى الغواصين وهم يغوصون في البحر ويخرجون الجواهر واللؤلؤ والتجار يشترون منهم مهما طلع من جوهر.

وبينما هم كذلك واذا بالقرد قد وثب وخلع من رقبته الطوق ورمى نفسه في البحر ففرح التجار وقالوا لقد استرحنا منه ومن شره، ثم اخبروا الشيخ صاحب المركب بنزول القرد الى البحر فقال لهم انتم رميتموه قصدا،فحلفوا أن ما عندهم من ذلك خبر ولا رماه احد فضاق صدره وبينما هو كذلك واذا بالقرد قد طلع وبين يديه صدفتان وفي فمه صدفه واقبل بها الى الشيخ فسلمها اليه وعاد مثل البرق وغاص وغاب ساعة وطلع ومعه ثلاث صدفات ولم يزل يغوص، ويطلع الصدف الى ان غاص عشر غوصات فاطلع ثلاثين صدفه، فتعجب كل من في المركب من فعل القرد الذي قفز ووقع في موضعه تحت الصاري، فجعل التجار يشتهون الجواهر ففتح الشيخ الصدف فوجد في كل صدفة درة ذات قيمة كبيرة فتعجب من ذلك هو والتجار واخذ الجوهر لنفسه واشتكى التجار وقد حاروا من القرد وفعله وتعجبوا من تلك الجواهر وقالوا للشيخ تبيعنا شيئا منها؟ فقال ما اقدر اتصرف فيها هي لصاحب القرد، فسار القوم طالبين بلادهم وقد كتب الله عليهم السلامة وشاع الخبر بقدوم المراكب وخرج الناس يلتقون اهاليهم وتفرج الخلق وفرحوا بالسلامة.

وقالت لي امي يا ولدي قم تفرج على المراكب وسلم على الشيخ ابي عبدالله وانظر ايش جاء لك بالدرهم من طرائف الهند، كل ذلك تطلب لي النشاط فقمت وانا لا اريد القيام فتقدمت الى الشيخ وسلمت عليه فرد السلام، فقلت له يا سيدي ايش بضاعتي؟ فقال حاضرة، ثم اخرج إناء له واخرج منها شيئا ملفوفا واخرج من الجوهر وعده واذا هي ثلاثين جوهرة، فلما رأيت ذلك فرحت فرحا شديدا وطار الكسل مني فقمت وانا انشط اهل الأرض واتتني السعادة والاقبال بلا حساب وفتح الله علي فقالت لي امي كيف ترى مشورتي عليك؟ ثم انه حدثنا بالقرد وكيف غاص في البحر وقال لنا احتفظوا بهذا القرد واحذروا ان تبيعوه فهو يسوى مائة قنطار من الذهب لأنه سبب سعادتكم ولا تطعموه الا خبيص السكر باللوز والله والله لا تتهاونوا في حق القرد، ثم باع لنا علي التجار من ذلك الجوهر بخمسين الف دينار ثم سلم الباقي الينا، فأخذناه وعدنا الى بيتنا والقرد معنا، ثم دعونا للشيخ وعمرنا دارنا ثم اشترينا الدور والعقار والبساتين والغلمان والجواري، ثم اني عدت الى مركب حسن والقرد معي وسافرت مع الشيخ والتجار طالبا عمان، فلما وصلنا إليها وجدنا الغواصين يغوصون في البحر وأطلقت القرد فصار يغوص ويخرج ثلاث صدفات واحدة في فمه وفي كل يد واحدة الى ان غاص عشرين مرة فأخرج ستين جوهرة ما لها قيمة، فبعت الجميع وعدت فكان بيعي بمائة الف دينار وبنيت لي قصرا وعملت الى جانبه بستانا مليحا واجريت فيه الانهار وعملت فيه حماما وعملت رحاتين احداهما تطحن الزعفران والأخرى تطحن الحنطة، واشتريت الضياع والبساتين والخانات والربوع فصار لي عبيد وجوار وسرار وصرت اغني اهل بلادي في مدة يسيرة حتى ضربت بي الأمثال، واني سيد الرجال.

ثانيا: ثم تحدث عن تحوله من فتى لا يعرف غير الكسل، ولا يطمع في أمر من أمور الدنيا حتى أننا لنراه يعزف عن القيام من مكانه، والخروج إلى خارج مقره، فلا يختلط بالناس ولا يعايشهم إلى أن تغيرت حالته ولم يكن ذلك الكسلان المعروف بهذا اللقب بين الناس.

هذا هو ما اخترناه من حكاية أبي محمد الكسلان، ولكن الحكاية طويلة، وتتبعها تفصيلات يضيق بها المكان ولكننا نكتفي بما تقدم، لأن القصد من مقالنا هذا هو الدلالة على بعض الأحداث المتعلقة بأساليب الحياة القديمة التي تدل عليها الحكايات الشعبية ومنها هذه الحكايات الواردة في كتاب: «الحكايات العجيبة، والأخبار الغريبة».

وقد استمرت وتيرة الحياة في المجتمعات العربية على ما كانت عليه، وأدام الناس الأحاديث المتنوعة في مجالسهم يروى الثاني منهم عن الأول، وتدون هذه الأحاديث أحيانا ثم تطبع في كتب في أحيان اخرى، ومن ثم تصل إلينا وهي صُوَرٌ من صور الحياة في الزمن الماضي فنقرأ عنها وكأننا نشاهدها.

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كنا قد تحدثنا في: «الأزمنة والأمكنة» عن الغوص على اللؤلؤ هنا في الكويت وما جاورها، وكان ذلك في كثير من المواقع، واضفنا إلى كل ما ذكرناه في كتابنا:

«العدان بين شاطئ الكويت وصحرائها» وفيه حديث عن مغاصات منطقة العدان الممتدة على ساحل الخليج بدءً من رأس السالمية إلى نهاية حدود الكويت.

هنا وقد وجدنا حديث أبى محمد الكسلان متعلقا بالغوص مرتبطا بمنطقة قريبة منا هي عمان، فإن من الأفضل أن نذكر من الأحداث الكويتية ما له ارتباط بذلك. هذه قصة رواها والدي رحمه الله فقال: «هناك سفينة قادمة من الهند في طريقها إلى الكويت فهي «امعليه» كما يقال هنا، وبالعكس فإن السفينة التي تذهب الى الهند تسمى «سنانه» والبوم «سنان».

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وكان خط سير هذه السفينة (البوم) في الأساس كما يلي:

بداية رحلة العودة من كاليكوت في الهند، وقد أتى الركاب إلى (جوا) وتزودوا بالماء ثم عبروا البحر في طريقهم المقصود:

«وهم يحتاجون في طريقهم هذا إلى ما يقرب من عشرة أيام إلى خمسة عشرة يوما حتى يصلوا إلى البر».

يقول الوالد رحمه الله:

وبعد تحركهم بخمسة أيام، وفي ليلة اليوم السادس ارتفع الهواء وقوي، فصاروا يحاولون تفادي نتائج هذا الريح المفاجئ، وفي أثناء هذا الانشغال من الجميع سقط (المقدم)، وهو المجدمي في البحر، وهم لا يدرون بذلك، وصار تحت السفينة التي كانت من نوع البغلة، وهي طراز قديم من السفن كان يستعمل في الكويت قبل أن يصنع البوم الكويتي. وهي من سفن الهند. وبعد ان رتبوا أمورهم ونظموا حبالهم، أرادوا الجلوس، ولكنهم فطنوا أخيرا- إلى فقدان الرجل، وحزنوا عليه، وقالوا: لنا الخلف به من الله تعالى. كان الهواء شديدا فاضطروا إلى التوقف بانتظار الصباح، وهم يقولون لبعضهم: ربما نراه على ضوء الشمس، وفي الصباح لم يروه، وهم لا يدرون الحالة التي هو عليها، ولكنهم باتوا حزانى يفكرون بصمت.

وفي نهار الليلة التي سقط فيها المجدمي، جاءت بغلة أخرى في الطريق نفسه، فرأى الذي يمسك السكان رجلا يمد يده فوق الماء ويخفضها فقال للنوخذة: هذا رجل يحاول ان يرينا نفسه، بالتحرك على الماء بقدر ما يستطيع فقال النوخذة: ما الذي يأتي بالرجل هنا؟ ولكن النوخذة تدارك الأمر فقال لصاحب السكان «تقول إنه رجل؟ ثبت ثبت، فوضع على عينيه العدسات المقربة، ونظر مرة أخرى، وفي هذه المرة تأكد أنه رجل غريق.

فقال النوخذة: أمل الشراع ميلانا يجعلنا نصل إليه بسرعة، فحملوه وأنقذوه وأخذوه معهم إلى مسقط.

وبعد قليل وصلت البغلة الكويتية التي كان عليها الرجل الغريق، وكان الحزن واضحا على كل من فيها بدليل أنهم لم يرفعوا الأعلام كما هي العادة عند دخول المواني، ولم تسمع لهم دقات العرضة وغناؤها، كانت في الميناء سفن كويتية أخرى، وكلهم يعرف عن هذا الحادث، وعندما قربت من المرسى، ذهب إليها بعض البحارة بسفن صغيرة وسلموا على بحارتها، وسألوهم: عسى ما شر. أنتم لم تنشروا العلم، ولم تقيموا العرضة، فما السبب؟ قالوا: كيف نعمل كل هذا ولنا أحد أصحابنا فقدناه في البحر، وراح إلى رحمة الله، قالوا لهم: من هو؟ فذكروا اسمه، وهنا قال المستقبلون: صاحبكم فلان موجود عندنا، فتقافزوا إلى السفينة الصغيرة وذهبوا إليه فرحين بنجاته شاكرين لنوخذة البغلة الذي أنقذه.

وبذا انقلب الشعور بالحزن إلى شعور بالفرح والسرور وأخَذُوا صاحبهم إلى سفينتهم، واستأنفوا نشاطهم ورفعوا لواء الكويت الذي كان أحمر اللون في ذلك الوقت وفي وسطه اسم « الكويت» وقاموا بإنشاء العرضة كما هي عادة البحارة عند الوصول إلى المواني.

ولما كانت حكاية أبي محمد الكسلان تتحدث عن قرد على السفينة يشارك الغواصين في غوصهم ثم يتفوق عليهم، فإننا نروي هنا حكاية محلية كويتية عن قرد آخر، وفي حكايتنا هذه ما يلي:

لم نكن نعرف في الماضي الحليب المجفف الذي يأتي إلينا الآن في علب كبيرة، ولا الحليب السائل الذي يأتي في علب من الحجم الصغير، ولكن بعض الأهالي كانوا يربون أغناما أو أبقارا في بيوتهم ثم يقومون ببيع حليب هذه المواشي على الناس، وكنا نعرف عددا من البيوت التي يقوم أهلها بهذا العمل، وقد انتفعت البلاد، بهم وكان مما يذكر في هذا الشأن أن كثيرا من الأهالي يمتلكون أغناما وأبقارا في بيوتهم من أجل سد حاجتهم الخاصة من الحليب، ولم يكن يخلو بيت من ذلك إلا ما ندر.

كان القائمون على بيع الحليب في غاية الحرص على الأمانة، وكانوا يبتعدون عن الغش، ومع ذلك فقد كان منهم شخص عرف عنه عدم الاستقامة في بيع الحليب فهو يمزجه بالماء حتى تتكون عنده كمية من الحليب ينتفع بما تعود به عليه من نقود وكان له ولد صالح، وهذا الولد ينهى والده دائما عن الغش في بيع الحليب دون أن يستجيب له الأب. وقد خرج الاثنان في رحلة من رحلات الغوص كما هي عادة أبناء الكويت، ومن الصدف أن الرجل قد أحضر ما جمعه من مال في صرة جعلها بين يديه كلما جلس في وقت الاستراحة. ومن الصدف أيضا أن النوخذة قد جلب معه قردا جعله في السفينة من باب الترفيه عن العاملين.. وفجأة التقط القرد الصرة من بين يدي الرجل مظنة من القرد ان بها طعاماً- وصعد بها فورا إلى أعلى صاري السفينة (الدقل) وصار يعبث بها ويرمي المال قطعة فقطعة فمنها ما يسقط في الماء ومنها ما يسقط على السفينة، وصرخ عليه البحارة، ولكن ابن الرجل نهاهم عن ذلك وقال كلمة صارت مأثورة عندنا وهي قوله «مال الماي للماي ومال اللبن للبن» وهو يقصد أن ما رماه القرد في ماء البحر إنما هو ثمن الماء الذي كان يوضع في اللبن غشا بدون وجه حق.

وقد رضي الأب بذلك، وحرم على نفسه أن يعود مرة أخرى إلى الغش.

ومن أحداث الغوص بين السفن الكويتية حكى لنا الاستاذ سيف مرزوق الشملان ما حدث سنة 1910م حيث غرقت سفينة من سفن الكويت يملكها المرحوم عبداللطيف النصف. وقد قدم لهذه الحكاية بمقدمات كثيرة، ولكن ما يهمنا هنا هو ما نقله الأستاذ سيف عن أحد ركاب هذه السفينة وهو: «كانت السفينة تشق عباب البحر، وكان الهواء ملائما لسيرها وعندما وصلوا إلى مكان في البحر اسمه (الركسة بتشديد الراء المكسورة قرب بلدة الجبيل في ساحل الاحساء وكان الوقت آخر الليل إذ كرفت السفينة أي مالت فجأة في البحر من جراء الريح التي عصفت بالشراع. ثم يقول الأستاذ سيف:

سمعت المرحوم يوسف البكر يتحدث عن هذا الحادثة، وما جرى له، وكيف نجا من الموت؟ وكنت جالسا في ديوانه في شتاء عام 1953م فتحدث بعد أن غنى لنا بعض أغانيه الحلوة من الأصوات والاستماعات ونحوها وكان الذي يناقشه المرحوم (راشد العسعوسي) من أصحابه القدماء. وإليكم ما علق بذاكرتي من حديث يوسف البكر عن الغرق.وماذا فعلوا؟وكيف نجا من الموت؟.... يقول:

بعد أن غرق الشوعي ظلوا على سطحه حتى الصباح. ولم يبصروا حولهم أي سفينة لتنقذهم، وبعدما ارتفعت الشمس وأشرق نورها أبصروا ساحل البحر من بعيد. فقالوا نسبح إلى البر وهناك نجد من يوصلنا إلى الجبيل. ويقول يوسف البكر إنه طلب منهم المكوث على سطح السفينة لأنها مكان أمين لهم، ولأنه لابد وأن تمر بهم سفينة عابرة، كما أنه عندهم بعض الطعام من التمر وبإمكانهم أن يقتاتوا عليه ريثما تمر بهم سفينة فتنقذهم، أو تجر تيارات البحر السفينة الغارقة إلى قرب الساحل وعندئذ يكون بوسعهم السباحة إلى الساحل القريب منهم.

فَلَمْ يسمعوا كلام يوسف البكر ويمكن على ما أذكر - أنه كان معه في الرأي أحد رفاقه ويقول يوسف إنه لم يشعر إلا والجميع قد القوا بأنفسهم في البحر يسبحون جهة الساحل، ومكث وحده على ظهر السفينة فترة ولكنه بدوره ألقى بنفسه في البحر وتبعهم.

ظلوا مدة وهم يسبحون ويسبحون والساحل بعيد عنهم حتى وان كانوا قد أبصروا من السفينه، حل الظلام وهم يسبحون وقد تعبوا تعبا شديدا، ويقول يوسف البكر ان الأولاد الذين كانوا معه خارت قواهم وكانوا يتشبثون بأصحابهم الكبار، وكان هؤلاء أيضا قد تعبوا، ومن المعروف ان الشخص عندما يوشك على الغرق يمسك بمن ينقذه مسكة قوية فَيَكَادُ أن يغرقه معه، ولهذا يجب على من ينقذ الغريق أن يكون ملما بهذه الحالة النفسية للغريق وأن يأتيه من الخلف لينقذه.

يقول البكر انه لايزال يذكر تلك الحالة المحزنة حتى هذا الوقت في ليلة من ليالي الشتاء عام 1953 فكان يبتعد عن هؤلاء الأولاد المشرفين على الموت حتى لا يموت معهم، ويقول إنه بعد أن غرق الأولاد ظل الكبار يسبحون وهم على وشك الموت، هو نفسه لم يشعر إلا والأمواج تقذفه على الساحل فيقع على اليابسة وهو شبه ميت، ومن حسن حظه ان البحر كان جزرا فانحسر عنه الماء وظل ملقى على رمال الساحل وهو في الرمق الأخير.

عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينقذ يوسف البكر، قيض له من ينقذه من براثن الموت، حين مر أحد الناس على الساحل لجمع الأخشاب وللبحث عما يقذفه البحر من أدوات وحاجات خاصة بالسفن والبواخر ونحوها، ويسمون ما يجدونه «لوث»، الخلاصة ان هذا الرجل أبصر يوسف البكر وهو -كما قلت- في الرمق الأخير، فحمله على حماره وقصد به إلى خيمته حيث اعتنى به هو وأهله فسقوه مريس التمر قليلا قليلا حتى دبت الحرارة في أوصاله.

ويقول يوسف البكر انه فتح عينيه وإذا هو عند هؤلاء الناس الكرام في خيمتهم فأخبروه الخبر وظل عندهم ثلاثة أيام حتى عادت إليه قوته فحملوه على الحمار إلى بلدة الجبيل وكانت قريبة من مكانهم، ومن الجبيل سافر بواسطة إحدى السفن الشراعية إلى الكويت وقد كتب الله له عمرا ثانيا.

وعاش منذ هذا التاريخ سنة 1910 إلى أن توفي سنة 1955م «أي أنه عاش بعد ذلك خمسة وأربعين عاما. وصدق الله العظيم حيث يقول في كتابه الكريم «لكل أجل كتاب» ويقول سبحانه وتعالى «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون».

