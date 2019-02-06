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برعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيس الفخري للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الشيخ ناصر صباح الاحمد وحضور الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الوكيل بالديوان الاميري وسط اجواء احتفالية عامرة الالوان والابداع التشكيلي انطلق مهرجان الكويت للابداع التشكيلي بدورته الـ 13.

وشهد الحفل إعلان لجنة تحكيم المهرجان التي تضم سالم الخرجي من الكويت ود. محمد السعدون وعلي رشيد من العراق وديما رعد من لبنان وعبدالعزيز أزغاي من المغرب أسماء الفنانين الفائزين بجائزة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وهم مي النوري وعبدالله الراشد وأميرة أشكناني.

وفاز بجائزة الشيخة فتوح الصباح كل من شعاع الرشيدي وهاشم كرم .كما فاز الفنان محمود القطان بجائزة الشيخة سلوى الصباح.ورأت اللجنة إضافة جوائز تقديرية نالها كل من الفنانين حصة العتيبي وعبدالإله آل رشيد وأسامة الزايد وتهاني الخرافي.

وفي كلمته قال الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الوكيل لشؤون الاسرة في الديوان الاميري انه من حسن الطالع ان يقترن انطلاق هذا المهرجان مع احتفالات الكويت بالذكري الثالثة عشرة لتولي سمو الامير الشيخ صباح الاحمد سدة الحكم والاحتفال بالاعياد الوطنية وعيد التحرير المجيد . كما نقل في كلمته تحيات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد . كما شدد على اهمية هذا المهرجان لأنه منصة للاحتفاء بالمبدعين التشكيليين في دولة الكويت .

وقال الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد : واليوم ونحن نحتفي من خلال هذه التظاهرة الثقافية بمبدعي الفن التشكيلي في الكويت انما نحتفي بهذه النخبة من ابناء الوطن باعتبارهم في طليعة مكونات الواقع الثقافي الكويتي ومفصل حركة فنية خاصة عندما تحمل هذه الاحتفالية الفنية جائزة باسم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الصباح امير البلاد المفدى راعي نهضة الكويت الحديثة .

فيما قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للفنون الكويتية الفنان عبدالرسول سلمان ان العمل الفني في هذا المهرجان اكتسب قيمة ذاتية وتخطى النموذج التقليدي ليقدم نموذجا جديدا لتأملات تتعدى الزمان ليكون فننا مرآة صادقة لعصرنا في مختلف انواع رقيه. ان الجمعية هي البيت الدافئ للفن والفنانين وابوابها مفتوحة على مصراعيها لاستقبال الجميع .

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية وعضو لجنة التحكيم سالم الخرجي في كلمته إن اللجنة اختارت الأعمال الفائزة المستحقة واستبعدت المخالفة للشروط من الأعمال المنسوخة والمنقولة والمكررة أو سبق لها المشاركة أو عرضت في مواقع التواصل الاجتماعي وعددها 90 عملا. وأضاف الخرجي أن الجمعية قبلت كل المشاركين وأتاحت لهم عرض أعمالهم في المهرجان وبلغ عددهم 87 فنانا قدموا 201 عمل فني.من جهتها عبرت الفائزة شعاع الرشيدي عن سعادتها بهذا الفوز والتكريم لأن هذا المهرجان يعد من أكبر مهرجانات الفن التشكيلي في الكويت لافتة إلى مشاركتها الدائمة في معارض الفن التشكيلي منذ عام 2006. وقالت إنها تشارك في هذا المعرض بثلاث لوحات تعبر عن المرأة «وبحثها عن الحرية ومحاولة الابتعاد عن النفاق المجتمعي دامجة حمامة السلام المعبرة عن الحرية في أعمالها التي اكتسحها اللون الأخضر» معتبرة إياه «لون الجنان». من جانبه قال المشارك الفنان عبدالحميد إسماعيل إنه يشارك بمنحوتتين من الخشب عبارة عن قطع من الألواح الخشبية الملتصقة بعضها ببعض ومراعاة موازاة الخطوط فيها.وأضاف إسماعيل أن المنحوتة الأولى تعبر عن الكويت وصمودها أمام الرياح ومواجهتها للصعاب أما المنحوتة الأخرى فتمثل جزءا من تكوين المرأة.وبين أن هذا المهرجان يعد من أبرز المهرجانات في الكويت وسبق له أن شارك فيه وحققت أعماله الفوز في دورات سابقة.وقال إنه لا يطمح إلى الفوز بمشاركته بل إلى تقديم خبرته الطويلة في هذا المجال للفنانين الشباب والوقوف إلى جانبهم والاخذ بيدهم في خطواتهم الفنية الأولى.بدوره قال أمين سر الجمعية الفنان المشارك سعد البلوشي إنه يشارك بأعمال تعبر عن التجريد اللوني وهي عبارة عن محاكاة وتجريد اللون بعيدا عن الواقع باستخدام الاكريليك والباستيل.من ناحيته قال الفنان سعود الفرج إنه يشارك بلوحات فن تجريدي موضحا أن الفن التجريدي يعتبر من أصعب الفنون لأن الفنان يبدأ بمواجهة اللوحة وهو لا يعرف نقطة بداية لوحته او نهايتها.وأضاف الفرج أن الفنان في بداية مشواره يعتقد أن هذا الفن من الفنون السهلة وبعد أن يصل إلى المراحل المتقدمة يصبح على يقين بأن الفن التجريدي من أصعب الفنون.وأشاد بالأعمال المشاركة في المعرض التي تمثل مختلف المدارس والاساليب مبينا أن هناك قفزات وتطوراً كبيراً من الفنانين الذين يحرصون على المشاركة الدورية في هذا المهرجان.

