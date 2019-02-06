عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اكد الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح اننا نحيا في عالم قائم على التشارك والاحداث والتطورات، وقال في كلمة له أول من أمس خلال مشاركته بفعاليات ملتقى الرافدين الدولي الذي يختتم أعماله اليوم في بغداد «انكم تلتقون في بغداد قلب منطقة تلتهب هنا وهناك واقل ما يقال عن الوضع الاقليمي والعلاقات بين دول المنطقة بأنها متوترة ومتأزمة».

واكد الرئيس صالح «وسط هذه الظروف وفي موقع جيوسياسي حساس يقف العراق وهو يخوض منذ 2003 حرباً هي الاشرس مع الارهاب بنسختيه القاعدة وداعش، وقد دفعنا انهاراً من الدماء»، مشيراً الى ضرورة انهاء الازمات التي عانى منها العراق على مر عقود من الزمن من خلال اعادة بناء النظام السياسي الحالي واصلاحه واستعادة ثقة المواطنين في الحكومة»، موضحا لقد «انتصرنا بجهود العراقيين وتضحياتهم.. انتصرنا بدعم التحالف والمجتمع الدولي وبدعم اصدقائنا وحلفائنا من جيراننا».

وتابع الرئيس العراقي ان «الهزيمة العسكرية لداعش وتشكيل حكومة جديدة في بغداد قد تمثل نقطة تحول ليس في العراق فقط ولكن ربما لكل المنطقة».

واشار الى ان «العراق كان بؤرة التغيير في الشرق الاوسط وهو المحفز والمحرك لتحديد معالم المنظومة الاقليمية او الاخلال بها»، مشدداً على ان «العراق الذي خرج من حربه ضد الارهاب يستحق ان يعيش في امان ويكون له فرصة لتحقيق ما يتطلع اليه العراقيون».

واضاف «اننا الان لدينا الفرصة في اعادة توحيد مسار البناء بالبلاد نحو الرخاء والاستقرار، وذلك من خلال الشروع باصلاحات داخلية سياسية واقتصادية على حد سواء»، مبيناً ان اصلاح النظام يجب ان يكون على اساس حماية الدستور وقيم الدولة المدنية المثبتة فيه التي تتضمن الالتزام بحقوق الانسان.

واوضح الرئيس صالح ان الدرس المستخلص هو ان «المنظومة الاقليمية غير مستقرة ومتأزمة والسبب الرئيس هو غياب العراق من هذه المعادلات». وقال انه «آن الاوان لدول المنطقة ان تعي جيداً ان استقرار العراق هو مصلحة مشتركة وان دحر الارهاب وان تحقق عسكرياً لكن المهمة لم تنجز الا بالقضاء على حواضن الارهاب ومعالجة مكامن الخلل في المنظومة الاقليمية». واضاف «كنا في فترة سابقة نعاني من سجالات وصراعات كانت تحسب وكأنها قومية او طائفية لكن مانراه في البصرة والمناطق الاخرى تدلل على ان المشترك في الوضع الحالي هو تطلع العراقيين الى حياة حرة كريمة وحكومة تخدم المواطنين وتوفر الخدمات الضرورية لهم».

واكد الرئيس العراقي في كلمته انه في هذه «الظروف وضمن الامكانيات المتاحة هناك امل كبير في ان تتمكن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي بتلبية المطلوب ضمن برنامجها الحكومي، متمنياً ان تعمل القوى السياسية ما بوسعها من اجل الانتصار لتحقيق هذا البرنامج الحكومي».

واكد ان «الاصلاح الداخلي السياسي والاقتصادي واصلاح الحوكمة يتطلب بيئة اقليمية مستقرة، وان العراق على مر اربع عقود ماضية مرت كان مسرحاً للصراعات الدموية».

واشار الى انه طرح خلال زيارته لعدد من دول المنطقة مشروعاً واضحاً بان «يتحول العراق من ساحة صراع الى ساحة تلاقي المصالح»، مضيفاً ان على دول المنطقة ان تشترك في رؤية هادفة بتحقيق الرخاء الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل في العراق وعموم المنطقة. وشدد صالح على ان «العراق دولة محورية وبدون دور فاعل وجدي له في المنطقة لن تكتمل المنظومة الاقليمية»، مؤكداً ان العراق صاحب السيادة يسهم في استقرار المنطقة.

وكانت جلسات ملتقى الرافدين للحوار في بغداد انطلقت، الاحد الماضي، بمشاركة خبراء ومختصين عالميين من 22 دولة ، لمناقشة عدد من الملفات المهمة في الشأن العراقي.

وكان مركز الرافدين للحوار «R.C.D» أعلن قبل أيام استكمال استعداداته لإعلان بدء «فعاليات وشهد الملتقى حضورا رسميا وأكاديميا محليا ودوليا رفيع المستوى، ومراكز بحوث استراتيجية مهمة ومؤثرة في توجيه السياسات حول العالم، حيث تمت مناقشة مختلف القضايا الأمنية والاقتصادية وملفات الطاقة والتعليم ومحاور أخرى مهمة طرحت للبحث لتخرج برؤى علمية دقيقة ومنهجية وبرامج عمل لتطوير مؤسسات العراق.

