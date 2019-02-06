عربيات ودوليات

ابوظبي- الوكالات: أحيا البابا فرنسيس في أبوظبي قدّاسا تاريخيا في ملعب لكرة القدم في الهواء الطلق امس هو الأول لبابا من الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية بمشاركة عشرات آلاف المقيمين الأجانب وعبر البابا فرنسيس في بداية عظته عن شكره للامارات قائلا باللغة العربية «أوجه الشكر لأولاد زايد في دار زايد».

وبدأ القدّاس بعيد وصول البابا في سيارة بيضاء مكشوفة إلى موقع الحدث في مدينة زايد الرياضية حيث حيا المصلّين الذين رفعوا أعلام الفاتيكان بينما كان حراس يرتدون بدلات سوداء يسيرون بجانب سيارته. وتعالت صيحات آلاف الحاضرين، الآتين من دول أسيوية خصوصا، هاتفين اسم البابا فرحا بوصوله لدى دخول سيارته إلى أرض الملعب، قبل أن تنسحب منه بعد جولة قصيرة ويصعد البابا إلى المذبح الابيض الضخم أمام المدرجات المكتظة بالحشود الغفيرة، يتوسّطه صليب عملاق.

وقال أحد منظمي الحفل للحاضرين عبر مكبّرات الصوت «كم هو جميل أن يلتقي الاخوة تحت السماء وهذه أول مرة في تاريخ شبه الجزيرة العربية يحيي فيها بابا كاثوليكي قدّاسا. وذكر شخص في فريق المنظمين عبر مبكرات الصوت ان أعداد المصلين الحاضرين بلغ 50 ألفا داخل الملعب و120 ألفا خارجه وهو أكبر تجمّع بشري في تاريخ دولة الامارات العربية المتحدة بحسب ما نقلت وسائل إعلام إماراتية محلية. وكان المنظمون أعلنوا قبل القدّاس ان عدد التذاكر يبلغ 135 ألفا. ومن بين الحاضرين نحو أربعة آلاف مسلم أتوا لمشاهدة البابا، بحسب مصادر كنسية محلية. ونُقل المصلون مجانا في ألفي حافلة من مدنهم المختلفة في الدولة إلى مدينة زايد الرياضية في العاصمة. وقالت سيفرين موريس (49 عاما) الهندية التي تعمل في أحد المنازل في مدينة دبي منذ نحو عشر سنوات «أنا سعيدة جدا لوجودي هنا انها هدية»، مضيفة «أنا هنا لأتبارك وأصلي لكي يختفي كل شيء سلبي». وغادر البابا الامارات بعد انتهاء القدّاس في ختام زيارة بدأت مساء الاحد. ويقيم في الخليج أكثر من 3,5 ملايين مسيحي، بينهم 75% من الكاثوليك، غالبيتهم عمّال من الفلبين والهند. ويعيش نحو مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، في الإمارات حيث توجد ثماني كنائس كاثوليكية وهو العدد الأكبر مقارنة مع الدول الأخرى المجاورة. وقال ستانلي بول (45 عاما) الباكستاني المقيم في الامارات منذ 14 عاما «المجيء إلى هنا مهم بالنسبة لنا، حتى يفهم أطفالنا البابا ويرونه».وتابع مشيرا إلى ابنتيه وجانبه زوجته «انهما مشغولتان طوال الوقت بحياتهما اليومية وبالاجهزة الالكترونية لكنني أريدهما أن يريا بساطته (البابا) وكيف يتحدّث». ومن بين جموع المصلين، اختار البابا فرنسيس عمالا مغتربين ليسلّم عليهم. والبابا الأرجنتيني خورخي ماريو بيرغوليو المتحدّر من أصول ايطالية لابوين هاجرا إلى الارجنتين، أظهر منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية في 2013، تعاطفه مع المغتربين والمهاجرين. وقال في عظة ألقاها بالايطالية في ملعب كرة القدم «من المؤكّد أنه ليس سهلاً بالنسبة لكم أن تعيشوا بعيدا عن البيت وأن تشعروا ربما بمستقبل غير أكيد. لكنّ الربّ لا يترك» المؤمنين به.

وكان البابا دعا الاثنين في ثاني أيام زيارته، إلى حماية «الحرية الدينية» في الشرق الاوسط، ووقف الحروب خصوصا في اليمن متحدّثا أمام رجال دين وسياسيين في مؤتمر حول الأديان.

وطالب بحق المواطنة نفسه لجميع سكان المنطقة. وتخلّل «مؤتمر الأخوّة الإنسانية» توقيع البابا وشيخ الأزهر أحمد الطيب على وثيقة تدعو إلى «مكافحة التطرف» وتؤكّد على الحرية الدينية وحماية أماكن العبادة وحق المواطنة لـ«الاقليات المهمشة»، قبل أن يتعانقا ويتبادلا القبل.

وعبر مشاركون في القداس عن امتنانهم لدولة الإمارات لاستضافة القداس، وقالوا إن «إقامة هذا القداس دليل على أن الإمارات أرض للتسامح والتعايش بين الأديان».

