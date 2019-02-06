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واشنطن- الوكالات: طلب المدعون العامون الفيدراليون في نيويورك من أعضاء لجنة حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليم وثائق متعلقة بالتبرعات والنفقات وفق وسائل إعلام أميركية مشيرة الى ان التحقيق يطال ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الاميركي ومستشارته. وتطلب المذكرة الصادرة عن مكتب مدعي عام مانهاتن من اللجنة تسليم وثائق مرتبطة بمتبرعين وتبرعات ومشاركين في مراسم التنصيب ومستندات مرتبطة بالشروط القانونية للتبرعات وكذلك احتمالات وجود تبرعات من أجانب بحسب ما أوردت شبكة «سي. إن. إن». وبحسب «سي. إن. إن» فإن المذكرة التي قالت الشبكة إنها حصلت على نسخة منها تظهر أن المدعين يحققون في عدد كبير من الجرائم ومنها التواطؤ والتصاريح الكاذبة والاحتيال الالكتروني والاحتيال في التحويلات وغسيل الأموال وانتهاك قواعد الإفشاء عن معلومات وانتهاك قوانين تمنع مساهمات من دول أجنبية ومساهمات باسم شخص آخر.

وتطلب المذكرة بالتحديد الاطلاع على جميع الاتصالات مع متبرع محدد هو رجل الأعمال في لوس أنجليس عماد زبيري وكذلك المؤسسة المرتبط بها «أفنيو فنتشرز» وفقا لـ«واشنطن بوست» من غير أن تتضح في الوقت الحاضر علاقة ترامب بذلك. وقال متحدث باسم لجنة حفل التنصيب لوسائل إعلام أميركية «تلقينا مذكرة بشأن المستندات. وفيما لانزال نراجع المذكرة، فإننا عازمون على التعاون مع التحقيق».

وكانت أنشطة لجنة التنصيب وردت سابقا في مداولات المحكمة مع ريك غيتس الذي كان نائب مدير لجنة التنصيب وأقر أمام المحكمة بإنه من الممكن أن يكون سلب أموالا من اللجنة من خلال تقارير نفقات كاذبة. ووافق غيتس على التعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا غير أنه لم يتضح بعد الرابط بين أنشطة اللجنة والتحقيق.

واستشهدت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و «نيويورك تايمز» ببيان من محام يعمل في اللجنة أكد فيه استلام مذكرة استدعاء من أجل الوثائق. وطلب ممثلو الادعاء جميع الوثائق المتعلقة بالمتبرعين للجنة وكذلك سجلات التذاكر وفرص التقاط الصور التي حصل عليها المتبرعون في مقابل إسهاماتهم.

وقالت مصادر انه يعتقد أن إيفانكا الابنة الكبرى للرئيس ومستشارته أدارت عمليات مفاوضات تأجير غرف في فندق والدها في واشنطن لضيوف حضروا عملية التنصيب، ما يعتبر انتهاكًا للقانون. وتقول وسائل إعلام أميركية إن المحققين حصلوا على أدلة تثبت تورط الرئيس وأفراد من عائلته وعشرات من مساعديه السابقين في ارتكاب مخالفات.

