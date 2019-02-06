عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: اعتبرت طهران امس انه من «غير المقبول» الربط بين سير عمل نظام المقايضة الأوروبي «انستيكس» الذي أنشئ للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران، بشروط متعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إلى أن «الربط بين تطبيق هذه الآلية بشروط بعض الهيئات مثل (مجموعة العمل المالي) «غافي» هو أمر غير مقبول». وتنظم مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقراً لها، الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وصادق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الاثنين على آلية خاصة للتجارة مع إيران أنشأتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018 بعد انسحابها من الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 ورحّب بيان الاتحاد الأوروبي بـ«التقدم الذي أحرزته» إيران للردّ على شروط مجموعة «غافي» وحثّ طهران على «تطبيق القانون المطلوب وفقا لالتزاماتها» ووضعت مجموعة «غافي» شروطاً لإزالة إيران عن لائحتها السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة.

وتباطأت عملية مواءمة القانون الإيراني مع شروط مجموعة «غافي» بسبب رفض مجلس صيانة الدستور مؤخرا عددا من نصوص القوانين. ويتمتع مجلس صيانة الدستور بحق رفض القوانين التي يصوّت عليها البرلمان.

ورحّب بيان وزارة الخارجية الإيرانية «بالتصريحات الإيجابية (للاتحاد الأوروبي) بشأن إيران» إلا أنه رفض بشكل قاطع بعض المواقف. وأعربت الدول الـ28 عن «قلقها» إزاء «تقديم إيران الدعم العسكري والمالي والسياسي لجهات غير حكومية في سورية ولبنان» وطلبت من طهران «الامتناع عن القيام»بتجارب صاروخية بالستية جديدة. ورد بيان وزارة الخارجية مذكرا بموقف الجمهورية الإسلامية الذي يؤكد أن «الأنشطة الدفاعية لم تكن ولن تكون يوماً على جدول أعمال محادثات مع دول أخرى».وفي ما يخصّ المسائل المتعلقة بأمن الشرق الأوسط نصحت طهران «الدول الأوروبية بتبني رؤية واقعية» و«بعدم التأثر بعناصر معارضة للسلام».

وجاء في بيان مشترك صدر في بروكسل. أن الآلية التي أطلق عليها اسم «أداة دعم المبادلات التجارية» (انستيكس) «ستقدم دعما للتجار الأوروبيين الذين يقومون بمبادلات تجارية شرعية مع إيران طبقا للقانون الأوروبي والقرار الدولي رقم 2231».

على صعيد اخر، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي إنه لاينبغي أخذ تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على محمل الجد.جاءذلك في تصريحات في حديثه لوكالة انباء فارس، ردا على التصريحات الاخيرة للرئيس ترامب من أن تواجد القوات الاميركية في العراق هو بهدف مراقبة ايران. ووصف قاسمي مجيء الاميركان إلى العراق بأنه خطأ، مضيفا « من الاساس لم يكن ينبغي لهم ان يأتوا الى العراق، كما ان بقاءهم في هذا البلد المستقل خطأ استراتيجي وغير مشروع، فتصريحاته وتبرير وجودهم في العراق امر مرفوض تماما».

