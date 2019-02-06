عربيات ودوليات

بروكسل طهران- الوكالات: أعلن مصدر دبلوماسي في بروكسل أن لبنان والجزائر والعراق وتونس ومصر والسودان والامارات العربية المتحدة والبحرين تؤيد عودة سورية الى جامعة الدول العربية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء عن المصدر الذي لم تكشف هيويته قوله «ما لا يقل عن 8 دول، لبنان والجزائر والعراق وتونس ومصر والسودان والامارات والبحرين موقفها ايجابي من عودة سورية الى الجامعة العربية».

وعلق مجلس الجامعة العربية في نوفمبر عام 2011 عضوية سورية على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.

وأعادت الامارات افتتاح سفارتها في دمشق الشهر الماضي، فيما قام الرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارة لدمشق، في ذات الشهر، التقى فيها الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى لزعيم عربي للبلاد منذ اندلاع الأزمة السورية.

من جانب آخر توعد أمين مجلس الأمن القومي الايراني علي شمخاني اسرائيل بالرد في حال استمرت بضرب سورية.

وقال شمخاني خلال استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم: «نرفض العدوان الاسرائيلي على سورية ونعتبره انتهاكا للسيادة السورية. وفي حال تواصل العدوان الاسرائيلي على دمشق، سيتم تفعيل تدابير متخذة للردع والرد الحاسم والمناسب». وشدد شمخاني على أنه في حال استمرت اسرائيل في «العدوان على سورية ستتلقى درسا يعتبر منه قادة اسرائيل». وأشار الى أن «التعاون بين طهران ودمشق في محاربة الارهاب سيستمر حتى انتهاء الأزمة في سورية»، مؤكدا أن بلاده «لن تبخل على سورية بأي مساعدات أو استشارات في مرحلة اعادة الاعمار كما وقفت الى جانبها في محاربة الارهاب».

صرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بأن الحكومة السورية تعتبر أن من واجبها الحفاظ على أمن القوات الايرانية على الأراضي السورية. من جهته، قال المعلم ان: «الحكومة السورية تعتبر أن من واجبها الحفاظ على أمن القوات الايرانية في سورية». وأضاف: «المستشارون العسكريون الايرانيون في سورية جاؤوا بدعوة من الحكومة السورية ومهمتهم تعزيز قدرات القوات السورية المسلحة».

وأشار المعلم الى أن «الحكومة السورية ستواصل بشكل حثيث الحوار مع المعارضة غير المسلحة التي تؤمن بوحدة سورية»، موضحا أن «التوصل الى السلام والأمن المستدام في المنطقة رهن بتغيير نهج بعض الدول في دعمها للارهاب، وكذلك مواجهة فلول العناصر الارهابية مثل جبهة النصرة وبقية الجماعات بشكل حقيقي».

