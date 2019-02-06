عربيات ودوليات

القدس الوكالات: وقع العشرات من الوزراء الاسرائيليين وأعضاء الكنيست عن «ليكود» وغيره من أحزاب اليمين على عريضة تعهدوا من خلالها بالعمل على توطين مليوني يهودي في الضفة الغربية وهو ما يبدو مشروعا يهدد عمليا بـ«محو» الصفة الفلسطينية للضفة المحتلة. وفي الأسبوعين الماضيين نظمت حركة «نحالاه» الاستيطانية تظاهرات أمام ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مطالبة بـ»ترسيخ المبادئ الأساسية للحكومة على أسس الاستيطان في جميع أنحاء يهودا والسامرة، والغاء اعلان الدولتين».

في غضون ذلك كشف رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس بسام بحر،عن وجود مخطط اسرائيلي للاستيلاء على ما يزيد عن ألف دونم من الأراضي الزراعية تحوي أشجار زيتون الى جانب منازل مملوكة لفلسطينيين في خلة عبد جنوب شرق القدس.

وأوضح بحر بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» امس أن هدف المخطط هو ربط مستوطنات عبر شبكة طرق كمستوطنة كيدار ومعاليه أدوميم». وأشار الى اعلان بلدية القدس عن المخطط الاستيطاني في شق طريق استيطاني من ملعب جامعة القدس في بلدة أبو ديس حتى مستوطنة معاليه أدوميم وبالتالي الاستيلاء على أراضي خلة عبد والتي تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.

ويشكل الاستيطان الاسرائيلي واحدة من أكبر عقبات احلال السلام وعثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليي، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تقرير أصدرته مطلع يوليو 2016 أن مواصلة العنف والأعمال الارهابية ضد المدنيين والأعمال الاستفزازية، بالاضافة الى مواصلة سياسة الاستيطان لا تتناسب قطعا مع التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

على صعيد متصل هددت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية امس باللجوء للمحاكم الدولية حال اقتطاع اسرائيل أية مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية. وقالت الحكومة في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله ان «الجانب الفلسطيني سيتوجه الى المحاكم والمؤسسات الدولية وسيتخذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام». ونددت الحكومة بـ«التسريبات الاعلامية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية».

واعتبرت أن «هذه التسريبات، والتي تتم بالتنسيق مع الادارة الأميركية في محاولة لممارسة شتى الضغوط وبكافة الوسائل لاجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن ماهي الا استمرار لممارسات وجرائم اسرائيل التي بدأتها قبل نحو سبعين عاماً والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله». وأكدت الحكومة أن «أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للشعب الفلسطيني والخصم من هذه العائدات ما هو الا استمرار للقرصنة الاسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها».

