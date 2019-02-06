عربيات ودوليات

القدس الوكالات: قاد وزير اسرائيلي امس اقتحاما جماعيا للمسجد الأقصى شارك فيه مستوطنون ومتطرفون يهود وذلك بعد يوم من اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة المسجد. وقد تقدم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئييل مجموعة من المقتحمين للمسجد الأقصى، في وقت نفذت فيه مجموعات أخرى اقتحامات مماثلة.

ورافق الوزير المقتحم عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال منذ دخوله باب السلطة وخلال جولته داخل المسجد وحتى خروجه من باب السلسلة.

ويأتي اقتحام الوزير الاسرائيلي بعد يوم واحد من اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي المسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال.

وتزامن اقتحام هيلفي مع قرارات لشرطة الاحتلال بابعاد سبع سيدات مقدسيات عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين بتهمة «الجلوس في منطقة باب الرحمة» داخل المسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين.

وفي وقت سابق حذرت وزارة الأوقاف الفلسطينية من تزايد الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، مسجلة ثلاثين اقتحاما للمسجد خلال يناير الماضي، في حين تزايدت التصريحات التحريضية على المسجد والمرابطين فيه.

