loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وزير إسرائيلي يقود اقتحاماً جماعياً للمسجد الأقصى


القدس الوكالات: قاد وزير اسرائيلي امس اقتحاما جماعيا للمسجد الأقصى شارك فيه مستوطنون ومتطرفون يهود وذلك بعد يوم من اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة المسجد. وقد تقدم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئييل مجموعة من المقتحمين للمسجد الأقصى، في وقت نفذت فيه مجموعات أخرى اقتحامات مماثلة.
ورافق الوزير المقتحم عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال منذ دخوله باب السلطة وخلال جولته داخل المسجد وحتى خروجه من باب السلسلة.
ويأتي اقتحام الوزير الاسرائيلي بعد يوم واحد من اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي المسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال.
وتزامن اقتحام هيلفي مع قرارات لشرطة الاحتلال بابعاد سبع سيدات مقدسيات عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين بتهمة «الجلوس في منطقة باب الرحمة» داخل المسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين.
وفي وقت سابق حذرت وزارة الأوقاف الفلسطينية من تزايد الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، مسجلة ثلاثين اقتحاما للمسجد خلال يناير الماضي، في حين تزايدت التصريحات التحريضية على المسجد والمرابطين فيه.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة