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عربيات ودوليات

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البرلمان العربي يعقد السبت مؤتمراً رفيع المستوى لتعزيز التضامن


يعقد البرلمان العربي السبت المقبل مؤتمراً للقيادات العربية رفيعة المستوى، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وأكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي في بيان أمس، أهمية المؤتمر «الذي يعقد ادراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية». وأشار السلمي الى أن الهدف من عقد المؤتمر هو اعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها، مع البرلمان العربي، قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، ليتم رفعها لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيعقد بالجمهورية التونسية في مارس.
وسيشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، الى جانب عدد من كبار الاعلاميين والمفكرين العرب.


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