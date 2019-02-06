عربيات ودوليات

حذر اللواء علاء بازيد مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية في مصر من خطر الارهاب في سيناء كما ونوعا، مؤكدا ضرورة تجفيف منابع تمويله اقليميا ودوليا.

ونوه بازيد بالعمليات الاستباقية للجيش المصري التي نجحت في تخفيض الاعتداءات الارهابية.

وأكد الخبير الأمني لـ«النهار» أن كل الجماعات الارهابية والتكفيرية ولدت من رحم جماعة «الاخوان»، داعيا الى تسريع اجراءات محاكمة المتورطين وسن تشريعات قوية تمكن الدولة من القصاص العادل... والى نص الحوار:

كيف ترى نتائج العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»؟

العملية نجحت في حصار الارهاب في مصر بشكل عام وفي سيناء بشكل خاص وهذا ظهر واضحا من خلال البيانات العسكرية عن حجم الأسلحة المضبوطة وعدد الارهابيين الذين تم تصفيتهم وتلك الأرقام تؤكد حجم الارهاب الغاشم الذي يستهدفنا فمصر تحارب مخابرات دول بدليل القبض على ارهابيين من جنسيات مختلفة في سيناء.

و«سيناء 2018» عملية استباقية نجحت في خفض عدد العمليات الارهابية التي كانت تستهدف مصر.

هل من الممكن تحديد وقت تقريبي لانتهاء العملية واجتثاث الارهاب في مصر؟

العالم أجمع أصبح مستهدفا من الارهاب ولا توجد دولة مستثناة ومسألة تحديد وقت لانتهاء هذا الشر أمر صعب فمحاربته ستأخذ وقتا خاصة مع تمويل دول الكبرى وأخرى أقليمية للارهاب في المنطقة حتى يعيش العالم العربي في حالة انقسام مستمر ومواجهة دائمة.

اذن أنت تطالب المجتمع الدولي بضرورة القيام بدوره والاضطلاع بمسؤولياته؟

نعم، لابد أن يكون هناك دور كبير ولكن للأسف غير موجود، والرئيس السيسي أشار أكثر من مرة الى غياب دور المجتمع الدولي في محاربة الارهاب في الوقت الذي تحارب فيه مصر الارهاب نيابة عن العالم أجمع وهو أمر واقعي لأن حجم الارهاب المتواجد في شمال سيناء كبير للغاية ويؤكد حجم الأطماع التي تواجه سيناء بشكل خاص، فلا يوجد صدق نوايا من قبل المجتمع الدولي في محاربة الارهاب، لا نحتاج الى بيانات شجب وادانة بل الى تجفيف منابع الارهاب.

هل هناك تنسيق عربي في مواجهة هذه الآفة؟

«سيناء 2018» تقوم بهذا الأمر فهي تنسق مع استخبارات دول عربية ومجاورة، وأرى أن هناك جهود قوية تبذل في هذا الملف من قبل الدولة المصرية ودول أخرى في المنطقة، وضبط الارهابي المصري هشام عشماوي في مدينة درنة الليبية - المتهم في عدة قضايا ارهابية في مصر من بينها اغتيال النائب المصري الشهيد هشام بركات- جاء بالتنسيق التام بين مصر وليبيا وكان هناك تعاون كبير بين الجيشين المصري والليبي في هذا الأمر، وهذا الارهابي هو كنز معلومات وتصفيته ضربة قوية للارهاب.

هل يمكن تقدير عدد الارهابيين والجماعات التكفيرية التي نواجهها في سيناء؟

الأهم من العدد هو أن كل الجماعات الارهابية التي تواجهها الدولة المصرية في شمال سيناء وفي مصر بشكل عام منبثقة من رحم جماعة الاخوان لأنها دخلت في عداء مباشر وفي حرب مع الدولة والشعب المصري وهو ما يؤكد حجم التمويلات التي تأتي من الخارج لتلك الجماعات نتيجة مساعدة دول كبرى لهم.

ما المطلوب من المواطن المصري في اطار المواجهة؟

التعاون مع الأجهزة الأمنية في الابلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو ارهابية، ومئات الارهابيين الذين تم ضبطهم قبل تنفيذ أعمال ارهابية كانوا يستأجرون شققا سكنية ويعيشون بين المواطنين.

طالبت بضرورة تقليل مدة اجراءات التقاضي وسرعة القصاص من الارهابيين؟

من غير المقبول أن يظل الارهابي يحاكم في محاكم مدنية لأكثر من 5 سنوات وأحيانا 10 سنوات، فالقصاص العادل هو مطلب شعبي قبل أن يكون مطلبا أمنيا، ومصر دولة قوية تحترم الاجراءات القضائية ولا تخالفها، وجميع الارهابيين يتم محاكمتهم بشكل عادل، وأطالب البرلمان بسرعة تشريع قانون الاجراءات الجنائية خلال هذا الدور التشريعي لأن مصر تمر في وقت صعب تحتاج فيه لتشريعات قوية تمكن الدولة من القصاص العادل.

