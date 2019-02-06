دوليه

يحل ريال مدريد اليوم ضيفاً على غريمه التاريخي برشلونة في ستاد كامب نو ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا. وستقام مباراة والإياب في 27 فبراير على ملعب «سانتياغو برنابيو» الذي يحتضن في الثاني من مارس ايضا لقاء الفريقين في المرحلة 26 من الدوري المحلي، علما بأن مباراتهما الأولى في المرحلة 10 انتهت بفوز كاسح للفريق الكاتالوني 5-1.

وكان برشلونة تأهل الى نصف النهائي بعدما قلب تخلفه أمام إشبيلية 0-2 ذهابا في ربع النهائي، إلى فوز ساحق 6-1 إيابا، محافظا على حظوظه باحراز لقب خامس تواليا.

في المقابل جدد ريال مدريد فوزه على مضيفه جيرونا 3-1 في الإياب، بعدما كان النادي الملكي فاز 4-2 ذهابا على ملعبه «سانتياغو برنابيو».وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ريال مدريد الدور نصف النهائي للمسابقة منذ تتويجه بلقبها للمرة التاسعة عشرة في تاريخه موسم 2013-2014.

وقبل مباراة اليوم تغلب ريال مطلع هذا الأسبوع على ديبورتيفو ألافيس 3-0 بينما تعادل برشلونة مع فالنسيا 2-2، ليصبح ريال صاحب المركز الثالث متأخرا بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة متصدر الدوري ونقطتين خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وكان سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد منح فرصة المشاركة لمواهب شابة أمثال سيرجيو ريغيلون وفينيسيوس جونيور، وقد أثبتوا جدارتهم بالثقة بقيادة الفريق للفوز بثلاثية نظيفة. وينتظر أن يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة برشلونة، وسيخوض النجم الفرنسي المباراة بثقة عالية بعد أن سجل ستة أهداف خلال آخر أربع مباريات له في كل المسابقات.وارتفع رصيد بنزيمة إلى 18 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات، بفارق هدف واحد فقط خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

أما تشكيلة برشلونة فستعتمد بشكل كبير على مدى جاهزيمة ميسي للمشاركة، علما بأنه غاب عن الفريق في لقاء الذهاب لكل من دوري ثمن النهائي وربع النهائي ببطولة الكأس.والآن ، وفي ظل صعوبة المنافسة في المربع الذهبي لبطولة الكأس ، لا ينتظر أن يستبعد المدير الفني إرنستو فالفيردي أيا من لاعبيه بهدف إراحته، وإنما يترقب فقط ما ستكشف عنه الفحوص والاختبارات التي يخضع لها ميسي إثر إصابته في الفخذ ، والتي تعرض لها خلال المباراة أمام فالنسيا السبت.

وقال فالفيردي «إذا كان ميسي على ما يرام ، فسيشارك. نتوقع أنه لا يعاني من مشكلة كبيرة، ولكن علينا الانتظار وترقب حالته.»وكان ميسي وزميله عثمان ديمبلي، قد غابا عن مران برشلونة أول من امس، لكن الجهاز الفني قرر إشراك ميسي في مران أمس للوقوف على مدى

جاهزيته.وكان سولاري قد أبدى سعادة إزاء مستويات لاعبيه عقب الفوز أمام ألافيس 3 -0، وصرح قائلا «دائما ما نخوض المباريات كمرشحين أوفر حظا للفوز. لا نعاني من الإفراط في الثقة ونعرف أن علينا مواصلة الأداء على هذا المنوال».

