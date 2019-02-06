دوليه

أسدى وست هام خدمة كبيرة لمانشستر سيتي حامل اللقب، وذلك باجباره ضيفه ليفربول المتصدر على الاكتفاء بالتعادل 1-1 أول من امس في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي.

وبعدما أفاد في المرحلة الماضية من سقوط سيتي أمام نيوكاسل 1-2، للابتعاد عنه بفارق 5 نقاط بعدما تعادل بدوره مع ليستر سيتي (1-1)، عاد ليصبح الفارق بين الفريقين ثلاث نقاط بعد فوز حامل اللقب على أرسنال 3-1 الأحد، واكتفاء رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بالتعادل للمرحلة الثانية تواليا.

وفشل فريق «الحمر» في تكرار سيناريو المواجهات الأربع الماضية مع مضيفه اللندني حين سجل في كل منها 4 أهداف (اثنتان 4-0 ومثلهما 4-1)، بعدما عجزت ترسانته الهجومية المكونة من المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو عن فك شيفرة الدفاع المحكم الذي طبقه المدرب السابق لمانشستر سيتي التشيلي مانويل بيليغريني. وتمكن رجال كلوب من افتتاح التسجيل في الدقيقة 22 بعد مجهود فردي مميز لآدم لالانا على الجهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة لجيمس ميلنر الذي عكسها بدوره لمانيه، فسيطر عليها الأخير داخل المنطقة ثم التف على نفسه وسدد في الشباك، مسجلا هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.

لكن سرعان ما أعاد وست هام المباراة الى نقطة الصفر اثر ركلة حرة لعبت خادعة على دفعتين الى ميكايل أنتونيو الذي تقدم بالكرة في ظهر المدافعين وحائط الصد وسددها على يمين أليسون (28).ثم غابت الفرص الحقيقية عن المرميين لما تبقى من الشوط الأول، ولم يتغير الوضع كثيرا في الشوط الثاني.

