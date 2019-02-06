دوليه

يسعى بايرن ميونيخ الذي تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم في الدوري المحلي، الى تحاشي الخروج المبكر من مسابقة كأس ألمانيا عندما يحل ضيفا على هرتا برلين اليوم على الملعب الأولمبي في العاصمة في الدور ثمن النهائي.

فبعد تحقيقه الفوز في سبع مباريات تواليا في الدوري والخروج من الأزمة التي مر بها مطلع الموسم الحالي، سقط الفريق البافاري أمام باير ليفركوزن 1-3 في المرحلة العشرين من الدوري السبت وتراجع الى المركز الثالث ما جعل بوروسيا دورتموند المتصدر يبتعد عنه بفارق 7 نقاط.

ولا شك بأن خسارة جديدة أمام فريق العاصمة ستجعل بايرن ميونيخ يدخل في ازمة جديدة ويعود الكلام حول مصير مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش لا سيما أن مواجهة من العيار الثقيل تنتظره ضد ليفربول الإنكليزي في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يحل ضيفا عليه في 19 فبراير الحالي، قبل أن يستقبله على ملعب أليانز أرينا إيابا في 13 مارس المقبل.

واعترف كوفاتش بضعف فريقه في مواجهة فرق تملك إيقاعا سريعا بقوله كنا مسيطرين على الوضع في الشوط الأول، لكن الأمور أفلتت من أيدينا في الثاني عندما أصبح الإيقاع سريعا وهذا ما تسبب بدخول الأهداف لمرمانا. وكان بايرن ميونيخ بلغ نهائي الكأس العام الماضي وخسر أمام إينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه كوفاتش بالذات.

