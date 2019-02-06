دوليه

أعلن باريس سان جرمان، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي، أول من أمس أن لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي الذي يتعافى من التواء في كاحل قدمه اليسرى، تدرب مع زملائه قبل ثمانية أيام من ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مان يونايتد الإنكليزي.

وكتب نادي العاصمة الفرنسية عبر تويتر مع صورة للاعب خلال التمارين «عودة ماركو الى التدريب الجماعي نبأ سار جدا».وكان فيراتي تعرض للاصابة في 19 يناير خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جرمان على غانغان، صاحب المركز الأخير في الدوري، 9-0، وترك مكانه للألماني يوليان دراكسلر.

