دوليه

كشف ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي أول من امس أن مدافعه جو غوميز سيخضع لعملية جراحية، على أمل أن تساعده في التعافي من الكسر الذي يعاني منه في الجزء السفلي من ساقه.وتعرض غوميز (21 عاما) للكسر أوائل ديسمبر الماضي خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على بيرنلي 3-1 في الدوري المحلي. وفي تقييمه الأولي، توقع متصدر الدوري الممتاز أن يحتاج غوميز قرابة ستة أسابيع من أجل التعافي، إلا أنه تجنب الآن أن يحدد فترة زمنية لعودته بعد الاضطرار لإجراء الجراحة، لكن من المتوقع أن يعاود اللعب قبل نهاية الموسم.

وقال النادي في بيان أول من امس «بإمكان ليفربول التأكيد أن جو غوميز سيخضع لعملية جراحية من أجل مساعدته على التعافي من كسر في أسفل الساق تعرض له على أرض بيرنلي في الخامس من ديسمبر».

