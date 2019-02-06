دوليه

قرر لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق حاتم بن بن عرفة مقاضاة فريقه السابق باريس سان جرمان والمطالبة بتعويض بملايين اليورو، وذلك بسبب تجميده في العام الأخير من عقده مع النادي الباريسي بحسب ما قال محاميه لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي جان جاك برتران أن لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاما قدم شكواه أمام محكمة باريس الصناعية «الأسبوع الماضي».وانضم بن عرفة الى باريس سان جرمان عام 2016، لكنه هُمش خارج التشكيلة من أبريل 2017 حتى انتهاء عقده في نهاية الموسم الماضي. وكشفت الصحيفة الفرنسية «جورنال دو ديمانش» أن بن عرفة الذي خاض 23 مباراة في الدوري المحلي مع سان جرمان، معظمها كبديل، دون أن يسجل أي هدف، يزعم بأن نادي العاصمة عاقبه وهمشه بعد أن ناشد اللاعب أمير قطر مباشرة، كونه مالك النادي، مدعيا عدم وجود تواصل مع رئيس النادي ناصر الخليفي.

