دوليه

جدد لاتسيو الموعد مع الانتصارات بفوزه على مضيفه فروزينوني 1-0 أول من امس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي ، فيما صعد أتالانتا الى المركز الخامس بفوزه على مضيفه كالياري 1-0. في المباراة الأولى، دخل نادي العاصمة على خلفية ثلاث مراحل دون فوز، بعد تعادله على أرضه مع تورينو (1-1) ثم الخسارة أمام نابولي الوصيف ويوفنتوس البطل والمتصدر (بنتيجة واحدة 1-2). ونجح فريق المدرب سيموني إينزاغي في استعادة توازنه على حساب فروزينوني الذي انتكس مجددا بعد أن حقق في المرحلة السابقة على حساب مضيفه بولونيا (4-0) فوزه الأول في آخر 11 مباراة.

ويدين لاتسيو بفوزه الى الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 بعد تمريرة من الإسباني لويس ألبرتو، رافعا رصيد فريقه الى 35 نقطة في المركز السابع بنفس عدد نقاط جاره روما السادس الذي تعادل الأحد مع ميلان (1-1)، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 13 في المركز التاسع عشر قبل الأخير بتلقيه هزيمته الثالثة عشرة.

وصار اتالانتا خامسا بفارق الأهداف امام لاتسيو وروما بعد فوزه في آخر مباريات المرحلة على مضيفه كالياري بهدف وحيد سجله الهولندي هانز هاتيبور (50).

