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تنظم سفارة جمهورية جنوب أفريقيا لدى البلاد بالتعاون مع نادي الكويت للكريكت بطولة نيلسون مانديلا تي 10 التذكارية بدءا من الساعة الواحدة ظهر بعد غد على ملعب الكريكت في المدينة الترفيهية بالدوحة.

وقالت السفارة في بيان لها أمس: تهدف اقامة بطولة نيلسون مانديلا للكريكت الى تكريم القيم الانسانية واحتفالات الذكرى المئوية للرئيس الراحل نيلسون مانديلا. فقد كان نيلسون مانديلا مؤمنا بقوة الرياضة لتحقيق التماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية والتي تعكسها احدى عباراته الشهيرة: للرياضة القدرة على تغيير العالم، ولديها القدرة على الإلهام. ولها القدرة على توحيد الشعوب كما تفعل الامور الصغيرة الاخرى. انها تتحدث للشباب بلغة يفهمونها. تستطيع الرياضة خلق أمل بمكان لم يكن يوجد فيه سوى اليأس.

واضاف البيان: وتجدر الملاحظة أن بطولة نيلسون مانديلا التذكارية تتصادف مع شهر احتفالات فبراير بدولة الكويت والذي ستحتفل فيه بالعيد الوطني وعيد التحرير في ظل القيادة الرشيدة لقائد الانسانية العالمي، صاحب السمو، أمير الكويت، الشيخ صباح الاحمد.

وتابعت: ان نادي الكويت للكريكت عضو مشارك في مجلس الكريكت الدولي وعضو كامل في مجلس الكريكت الآسيوي التابع للجنة الأولمبية الكويتية، وقد تأسس في عام 1996. في عام 1946 تم لعب أول لعبة للكريكت في الكويت في ماجوا بين موظفي شركة نفط الكويت والشركات التابعة لشركات المقاولات.

وذكرت: ان الكريكت من أسرع الرياضات تطورا في الكويت حيث تسعى بطولة نيلسون مانديلا إلى المساهمة في التشجيع على وتطوير لعبة الكريكت في الكويت. وتدعو سفارة جنوب إفريقيا و نادي الكويت للكريكت جميع الأشخاص المحبين للرياضة في الكويت إلى القدوم والاستمتاع بيوم مليء بالإثارة بلعبة الكريكت والترفيه على ملعب المدينة الترفيهية للكريكت بالدوحة.

