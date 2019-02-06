loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كاظمة يصطدم بالدحيل في «يد آسيا»

الأبيض يبدأ مشواره بلقاء باربار

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 06 فبراير 2019

اصدر الاتحاد الاسيوي لكرة اليد جدول مباريات البطولة الاسيوية الحادية والعشرين للأندية أبطال الدوري التي يستضيفها نادي الكويت خلال الفترة من 20 مارس إلى 1 أبريل المقبل.
ويشارك في البطولة 14 فريقاً يشكلون اربع مجموعات. وتقام البطولة بنظام الدوري حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني. وتقسم الفرق الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين يلعبان بنظام الدوري أيضا على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام المقص حيث يتأهل الفائزان إلى النهائي ويلعب الخاسران على المركز الثالث.
وسيخوض الأبيض أولى مبارياته في 20 مارس أمام باربار البحريني ثم يلعب في اليوم التالي مع الهند الهندي على أن يختتم مبارياته في المجموعة 22 مارس أمام الكرخ العراقي، فيما سيخوض ممثل الكويت الثاني كاظمة أولى مبارياته أمام الدحيل القطري ثم يلعب ضد الأهلي الاردني، ويخوض آخر مبارياته في المجموعة أمام الشارقة الاماراتي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة