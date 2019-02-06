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اصدر الاتحاد الاسيوي لكرة اليد جدول مباريات البطولة الاسيوية الحادية والعشرين للأندية أبطال الدوري التي يستضيفها نادي الكويت خلال الفترة من 20 مارس إلى 1 أبريل المقبل.

ويشارك في البطولة 14 فريقاً يشكلون اربع مجموعات. وتقام البطولة بنظام الدوري حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني. وتقسم الفرق الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين يلعبان بنظام الدوري أيضا على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام المقص حيث يتأهل الفائزان إلى النهائي ويلعب الخاسران على المركز الثالث.

وسيخوض الأبيض أولى مبارياته في 20 مارس أمام باربار البحريني ثم يلعب في اليوم التالي مع الهند الهندي على أن يختتم مبارياته في المجموعة 22 مارس أمام الكرخ العراقي، فيما سيخوض ممثل الكويت الثاني كاظمة أولى مبارياته أمام الدحيل القطري ثم يلعب ضد الأهلي الاردني، ويخوض آخر مبارياته في المجموعة أمام الشارقة الاماراتي.

