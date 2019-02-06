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تشتد المنافسة اليوم عندما يلتقي الكويت مع الجهراء في 07:00 مساء على صالة يوسف الشاهين ضمن المجموعة الثانية في بطولة درع الاتحاد لكرة السلة التي تشهد مواجهة قوية آخرى تجمع كاظمة مع الشباب في 05:00 على الصالة ذاتها، فيما يلعب في المجموعة الأولى اليرموك مع الساحل في 05:00، والقادسية مع النصر في 07:00، وتقام المباراتان على صالة الشهيد قشيعان المطيري في نادي النصر.

ويتصدر القادسية والعربي المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط يليهما النصر واليرموك 5 نقاط ثم الساحل والتضامن برصيد 4 نقاط لكل منهما. فيما يتصدر المجموعة الثانية القرين برصيد 7 نقاط ثم الجهراء والكويت وكاظمة برصيد 5 نقاط يليهم الشباب والصليبخات برصيد 4 نقاط. وينص نظام البطولة على تأهل اول فريقين من كل مجموعة الى نصف النهائي حيث يلعب الأول في المجموعة الأولى مع الثاني في المجموعة الثانية والعكس في نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية. وتبدو المنافسة على اشدها في المجموعة الثانية بعد أن تلقت الفرق الاربعة الاولى القرين والكويت والجهراء وكاظمة خسارة واحدة مقابل 3 انتصارات للأول الذي لعب مباراة أكثر وانتصارين للثلاثة الباقين الأمر الذي يجعل مواجهة الأبيض مع الجهراء اليوم في غاية القوة نظراً لأن الفائز منها سيضمن إلى حد كبير التأهل إلى الدور الثاني بينما ستضعف آمال المهزوم كثيراً.

وكان الكويت سجل انطلاقة ضعيفة في البطولة بسقوطه أمام القرين، لكنه عاد واثبت احقيته في المنافسة بعد أن حقق انتصارين مهمين على الصليبخات وكاظمة وهو يبدو مرشح بنسبة أعلى قليلاً للظفر بنقطتي اللقاء اليوم خصوصا بعد عودة لاعبيه المصابين.

في المقابل يقدم الجهراء مستويات متذبذبة في البطولة فبعد أن اكتسح الشباب في اولى مبارياته في البطولة عاد وسقط أمام كاظمة قبل أن يستعيد عافيته بالفوز على القرين وهو مطالب اليوم بتقديم أفضل عروضه للاستمرار في الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي. وفي المجموعة الاولى ضمن القادسية تأهله إلى الدور الثانية بعد أن حقق 3 انتصارات، فيما تشتد المنافسة على البطاقة الآخرى بين النصر والعربي واليرموك.

