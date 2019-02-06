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كأسان لـ «الدعية» و«كيفان» في «الصيد»


واصل اسطبل الدعية صدارته لدوري النقاط بعد اضافة انتصارين جديدين في الاجتماع الـ 11 لسباقات نادي الصيد والفروسية اول من امس حيث فاز الجواد المعرب بقيادة فيصل بكأس شركة عبد الرحمن البحر المخصصة لجميع الدرجات على مسافة 2400م، فيما فاز الجواد محرز بقيادة علي بالشوط الثاني المخصص لجميع الدرجات على مسافة 1600م.
ونجح الجواد نوماس عبدالله لاسطبل كيفان بقيادة آبي في تحقيق المفاجأة واقتناص كأس شركة دنيا خزعل المخصصة لجميع الدرجات علي مسافة 1600م.
وتفوق الجواد مكين لسلطان العجمي بالشوط الرابع المخصص للخيل العربية الاصيلة من النتاج المحلي على مسافة 2000 متر وفاز بكأس بيت العرب.
وعاد اسطبل العصيمي للانتصارات واثبات وجوده بعد فوز الجواد ثنيان العز بقيادة مورغن بالشوط الثالث المخصص لجميع الدرجات على مسافة 1400م. وفاز الجواد الكل نايف لاسطبل النشاما بقيادة آبي بالشوط الاول المخصص لجميع الدرجات على مسافة السرعة 1000م.


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