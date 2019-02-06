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العسعوسي: المعسكر أفادنا بدنياً وفنياً

جمال عبدالناصر
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الأربعاء 06 فبراير 2019

قال المدرب المساعد في نادي كاظمة عبدالحميد العسعوسي أن المعسكر التدريبي الذي أقامه الفريق في الدوحة افاد البرتقالي بدنيا وفنيا وأن معدل اللياقة البدنية للاعبي فريقه ارتفع ارتفاعا ملحوظا خلال المعسكر بالاضافة الى تحسن النواحي الفنية للاعبين.
وافاد العسعوسي عقب عودة وفد فريقه من العاصمة القطرية ظهر أمس أن المباراتين الوديتين اللتين خاضهما البرتقالي خلال المعسكر حققتا الفائدة المرجوة حيث فاز في الاولى على جيانغسو الصيني 4-1 وتغلب في الثانية على الدحيل القطري 4-3، مؤكدا أن المدرب جرب خلالهما اكبر عدد ممكن من اللاعبين. وأشاد بمستوى جميع اللاعبين خاصا بالذكر السيراليوني محمد كمارا موضحا أن الاخير يشكل اضافة كبيرة للفريق فيما تبقى من منافسات في الموسم الحالي، لافتا الى جهوزية البرتقالي لمواجهة الكويت السبت المقبل في الدوري. واضاف:»مستعدون للمباراة وصفوفنا مكتمة باستثناء عبد الله الظفيري الذي لن يتمكن من المشاركة لعودته الحديثة من الاصابة وحاجته الى بعض الوقت للمشاركة في المنافسات الرسمية».


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