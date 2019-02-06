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حقق نادي الشباب لقب بطولة اتحاد الكراتيه الثالثة لفئة العمومي والتي اختتمت على صالة اتحاد اللعبة في السالمية بمشاركة 217 لاعبا يمثلون 13 نادياً، بعد ان حصل على 12 نقطة، وجاء بالمركز الثاني اليرموك فيما حل ثالثا القادسية.

وعقب ختام المنافسات توج عماد بهبهاني رئيس الاتحاد واحمد بن يوسف نائب الرئيس ومنصور السبيعي امين السر واحمد محمد عضو مجلس الادارة، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى. بدوره، هنأ بهبهاني الفرق الفائزة، وأكد ان مجلس ادارة الاتحاد عازم على مواصلة تطوير اللعبة والنهوض بها للافضل وخلق اجيال متعاقبة في اللعبة لتمثيل الكويت في المحافل الخارجية خاصة وان الكراتيه من الالعاب المتميزة.

واشار الى ان ارتفاع مستوى اللعبة يعود ايضا الى اهتمام الاندية بها وبناء فرق قادرة على المنافسة بجميع بطولات المراحل السنية.

وكانت نتائج الكاتا فردي اسفرت عن فوز سيد محمد (اليرموك) بالمركز الاول، وفي الكاتا فرق تفوق اليرموك تلاه النصر و السالمية، وفي منافسات قتال فردي وزن تحت 55 كغ حل اولا سلطان المطيري (النصر) وفي قتال فردي تحت 60 كغ نال المركز الاول عبدالله البلوشي (الشباب). وتفوق عبدالله الشطي (القادسية) في القتال فردي تحت 67 كغ،وعمر الجاسم (الكويت) في وزن تحت 75 كغ، وحسن العسعوسي (القادسية) في وزن تحت 84 كغ الاول، وفي وزن فوق 84 فاز يوسف العتيبي (الشباب)،وفي قتال الفرق جاء الشباب اولا والكويت ثانيا والقادسية ثالثا.

