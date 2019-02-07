مال وأعمال

أفادت مصادر مسؤولة أن نسبة التزام دول اتفاق خفض الإنتاج خلال شهر يناير الماضي لن تقل عن 100%، مؤكداً اجتماع أوبك خلال ابريل المقبل قد يشهد قراراً بزيادة نسب الإنتاج في ظل التوترات التي تشهدها فنزويلا، إلى جانب بدء تنفيذ العقوبات على إيران.

وفي ظل أسعار النفط وارتفاع الإمدادات، اتفقت أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا في ديسمبر على العودة إلى تخفيضات الإنتاج في 2019. ومن المقرر أن يجتمع المنتجون يومي 17 و18 أبريل لمراجعة الاتفاق.

ولم يستبعد الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في تصريحات اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا واصلت مخزونات الدول الصناعية الارتفاع فوق متوسط 5 سنوات. وأبلغ باركيندو تلفزيون رويترز في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مازلنا نركز على التوازن بين العرض والطلب... التحدي الذي نواجهه هو الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

ونفذت السعودية، أكبر مصدري الخام، تخفيضات أحادية الجانب في إنتاجها خلال شهر ديسمبر، قبل بدء سريان الاتفاق. وقال الأمين العام شهدنا تخفيضات قوية من كبار المنتجين لتجنب ارتفاع المخزونات من جديد في الربع الأول... ونحن راضون للغاية عن استجابة السوق.

