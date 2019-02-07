مال وأعمال

توقع تقرير اقتصادي متخصص وصول عائد الغرف المتاحة في فنادق مدينة الكويت إلى 122 دولاراً للغرفة الواحدة في كامل عام 2019، بارتفاع 1 في المئة.

وذكر التقرير الصادر انترناشيونال كوليرز الذي اطلع عليه تحت عنوان «توقعات أسواق الفنادق في الشرق الأوسط»، أن نسبة إشغال الفنادق المتوقعة في مدينة الكويت تصل إلى 52 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط المعدل اليومي المتوقع لإشغال الغرفة الواحدة في مدينة الكويت يصل إلى 232 دولاراً.

وبحسب التقرير توقعت شركة كوليرز إنترناشيونال في تقرير حديث،أن يكون المتوسط المتوقع للغرف الفندقية في نخلة جميرا بإمارة دبي هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط بواقع 410 دولارات، فيما تُعد شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الأرخص في هذا الصدد بواقع 45 دولاراً. وعلى مستوى العوائد المتوقعة للغرف الفندقية بالمنطقة، سجلت كذلك نخلة جميرا أعلى عائد متوقع للغرفة بنحو 332 دولاراً، كما سجلت شرم الشيخ أقل عائد متوقع بنحو 27 دولاراً للغرفة الواحدة. واحتلت مدينة الكويت المرتبة السادسة في المنطقة من حيث أعلى عائد متوقع للغرف الفندقية في 2019، حيث سبقتها في الترتيب نخلة جميرا بإمارة دبي، يليها مرسى دبي، ثم جدة بالمملكة العربية السعودية، يليها شاطئ أبوظبي، ثم خور دبي خامساً.

