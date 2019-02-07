مال وأعمال

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، على الرغم من زيادة المصافي لإنتاجها، في الوقت الذي زادت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقال المعهد إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير إلى 448.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وأضاف أن مخزونات الخام في مركز تسليم كاشينج بأوكلاهوما ارتفعت بواقع 889 ألف برميل. وأظهرت بيانات المعهد أن معدلات استهلاك المصافي ارتفعت بمقدار 85 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

