مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 22?4 نقطة ليبلغ مستوى 5199?9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?43 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 183?6 مليون سهم تمت من خلال 5704 صفقات نقدية بقيمة 33?2 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 41?6 نقطة ليصل إلى مستوى 4763?04 نقطة وبنسبة انخفاض 0?87 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 102?2 مليون سهم تمت عبر 2842 صفقة نقدية بقيمة 5?6 مليون دينار. كما تراجع مؤشر السوق الأول 12 نقطة ليصل إلى مستوى 5439?8 نقطة وبنسبة انخفاض 0?22 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 81?3 مليون سهم تمت عبر 2862 صفقة بقيمة 27?6 مليون دينار. وكانت شركات (بيت الطاقة) و(وربة ت) و(تعليمية) و(لوجستيك) و(قيوين أ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(أعيان) و(لوجستيك) و(المستثمرون) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الخليجي) و(المنتجعات) و(ميدان) و(ياكو) و(أعيان).

وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (مشاريع الكويت القابضة) بخصوص سداد سندات مصدرة بقيمة 70?6 مليون دينار (نحو 233 مليون دولار) فضلا عن إعلان المعلومات الشهرية لصناديق استثمارية تابعة لشركتي (الكويتية للاستثمار) و (المركز المالي).

