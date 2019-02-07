مال وأعمال

استقرت أسعار الذهب بعدما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه لحالة الاتحاد ببناء جدار حدودي بينما لم يقدم سوى قليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولارا للأوقية (الأونصة.

واستقرت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولارا للأوقية.

وتحدث ترامب في مجلس النواب في مواجهة خلاف سياسي بشأن مطالبته الديموقراطيين بإنهاء معارضتهم تمويل جدار حدودي يقول إنه ضروري لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وتسبب طلب ترامب تمويلا قيمته 5.7 مليارات دولار لجدار على الحدود المكسيكية في إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يوما وانتهى في 25 يناير. وهدد ترامب باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين. وانخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.2 %، إلى 1379 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.3 % إلى 15.79 دولارا للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.1 % إلى 815 دولارا.

