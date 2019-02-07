مال وأعمال

صعد إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية في سلطنة عمان، بنسبة 0.8 في المئة في 2018، مقارنة مع 2017، إلى 357.111 مليون برميل.

وجاء في بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، أن صادرات الخام والمكثفات، العام الماضي، تراجعت بنسبة 1.7 في المئة إلى 289.281 مليون برميل.

وتعتبر عمان منتجا صغيرا للنفط الخام، وغير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 978.4 ألف برميل. وصعد سعر برميل النفط العماني في 2018، إلى متوسط 69.7 دولارا للبرميل، من 51.3 دولارا في 2017، بزيادة 35.8 في المئة. واستحوذت الصين على الكم الأكبر من صادرات السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية، بإجمالي 240.386 مليون برميل.

