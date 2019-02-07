مال وأعمال

وضعت وزارة المالية خطة متوسطة المدى تبدأ من أبريل القادم لتنمية الإيرادات غير النفطية عبر اعادة تنويع المشاريع العقارية الحكومية واستثمارها بشكل أفضل مع تعزيز دفع سريع للإيرادات عبر«تحصيل» والذي يعكس سرعة تسهيل السداد للعقارات المستأجرة كما سيتم طرح المزيد من الأراضي التي تصلح للانتفاع والتشغيل الغذائي والصناعي والخدمي والترفيهي بهدف تحسين الموارد.

وعلمت «النهار» من مصادر ذات صلة أن التنسيق مستمر بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة المالية لتعزيز برنامج الدخل السنوي للدولة ورفع الإيرادات بما يتجاوز النسبة الحالية في اطار خطة متوسطة المدي تقدر بعشر سنوات على أن يتم تنمية الإيرادات غير النفطية بصورة مضاعفة حيث بلغت الإيرادات غير النفطية المقدرة في موازنة 2019-2020 ما قيمته 1.86 مليار دينار بما يعادل 6.1 مليارات دولار.