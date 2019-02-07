مال وأعمال

أعلنت البورصة عن إتمام صفقتين ذات طبيعة خاصة على سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية «فيوتشر كيد»، بحجم يصل إلى 7.71 ملايين سهم على أساس 90 فلساً للسهم الواحد، بقيمة كلية تبلغ 693.43 ألف دينار.

وبحسب إفصاحات البورصة، أمس، تم تنفيذ صفقة بحجم 3.86 اسهم بقيمة 347.4 ألف دينار، وصفقة ثانية بحجم 3.85 ملايين سهم بقيمة 346.03 ألف دينار. وكان بيت الاستثمار الخليجي أعلن أمس، عن قيامه بشراء حصة في «فيوتشر كيد» تمثل 10.08 في المئة من رأسمال الأخيرة بعدد 11.72 مليون سهم، بسعر 90 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة 1.05 مليون دينار.

