مال وأعمال

حازت شركة الوطني للاستثمار - الشركة الرائدة في ادارة الأصول بالمنطقة- على جائزة أفضل أداء لفترة ثلاث سنوات من مجلة «مينا فند مانجر» عن صندوق الوطني للأسهم الخليجية برأس مال لا يتعدى 75 مليون دولار أميركي وذلك للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك خلال حفل التكريم السنوي للفائزين من كبار مديري صناديق الاستثمار في المنطقة الذي اقامته مجلة «مينا فند مانجر» في دبي يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019، بحضور كبار القيادات والمتخصصين في مجال ادارة الأصول والاستثمار في المنطقة. وتعتبر المجلة احدى الجهات العالمية الرائدة التي تراقب أداء قطاع ادارة الأصول في المنطقة.

ويستثمر صندوق الوطني للأسهم الخليجية للاستثمار بشكل أساسي في أسهم دول مجلس التعاون الخليجي ويتميز بنهج استراتيجي نشط يتمثّل في توزيع الأصول، وتحقيق أفضل العوائد على المدى الطويل وتقليص المخاطر التي تنطوي عليها أسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة صرح مدير عام ادارة الأصول الاقليمية في شركة الوطني للاستثمار الدكتور حسين شحرور قائلاً: «تأتي قدرة شركة الوطني للاستثمار على حصد الجوائز المتميزة نتيجة حرصنا الدائم على تنمية موارد عملائنا من خلال التميز في تقديم الحلول الاستثمارية الفريدة والمتنوعة، والخدمات الخاصة فائقة الجودة واستنباط استراتيجيات استثمارية مبتكرة تتناسب ومتطلبات عملائنا والتي تنطوي على امكانات للنمو وتحقيق عوائد مالية مجزية».

وأضاف: «ان تحقيق صندوق الوطني للأسهم الخليجية هذا النجاح المتواصل للثلاث سنوات هو دليل على كفاءة فريق العمل وعلى الاستراتيجية الناجحة التي يتبعها الصندوق والتي تركز على الدراسة الدقيقة للأسهم وتحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل».

وذكر أن الشركة ستضم هذه الجائزة الى مجموعة الجوائز المرموقة والأوسمة المماثلة التي حصدتها الشركة مؤخراً والتي تشكل انجازاً بارزاً وعلامة فارقة في مسيرة الارتقاء والنمو المتواصل لشركة الوطني للاستثمار ودليلاً على كفاءة السياسة التي تنتهجها على صعيد التركيز المستمر على تحقيق أرفع مستويات الجودة في الخدمة والأداء.

وأشار شحرور الى أن الأداء الجيد الذي تحققه صناديقنا هو نتيجة للاستراتيجية طويلة الأجل التي يعتمدها الفريق والتي تركز على الأسهم ذات النمو التشغيلي المحتمل والأسس الجيدة مع تجاهل أسهم المضاربة. واختتم شحرور تصريحه بتقديم الشكر الى فريق ادارة الأصول الذي أثمرت جهوده وعمله الدؤوب في النتائج الايجابية.

