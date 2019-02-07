مال وأعمال

قام البنك التجاري الكويتي بتزيين واضاءة المبنى الرئيس بلوحات فنية مختارة من رزنامته السنوية، كتقليد سنوي يحرص على القيام به تعبيراً عن روح الانتماء والوفاء للكويت، بمناسبة مرور 58 عاماً على ذكرى الاستقلال، ومرور 28 عاماً على ذكرى تحرير الكويت.

وبهــذه المناسبة قالت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي أماني الــورع «في شهر فبراير من كل عام ترتدي البلاد ثوب الفرح والسرور ايذاناً ببدء الاحتفالات الخاصة بالأعياد الوطنية ويحرص «التجاري» على المشاركة في احتفالات الكويت الوطنية وتنعكس هذه المشاركة في العديد من الفعاليات منها تزيين مبناه الرئيس وفروعه المنتشرة في الكويت بشكل يتناسب مع هذه المناسبة الوطنية».

وكشفت أماني الورع بأن مظاهر تزيين البنك لهذا العام حازت اعجاب الجمهور من خلال التعليقات التي تم تدوينها على صفحات البنك في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء تزيين المبنى الرئيس للبنك برسومات تراثية مميزة عن الألعاب الشعبية التي يقضي بها الأولاد والبنات أوقات فراغهم مثل (المقصي الحيلة- الطيارة واللقصة).

