مال وأعمال

تنظم شركة بوبيان كابيتال (الذراع الاستثماري لبنك بوبيان) ندوة حول التطورات الاقتصادية العالمية وتوقعات الاقتصاديين لمناخ وتوجهات الاستثمار في عام 2019 وذلك بمشاركة ابرز خبراء الاقتصاد والاستثمار في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لبوبيان كابيتال جبرا غندور: إن الشركة تنظم هذه الندوة للمرة الاولى لعملاء الشركة وعملاء بنك بوبيان بهدف جعلهم على تواصل مستمر مع تطورات الاسواق العالمية والاقليمية والتعرف على تأثيراتها على السوق المحلية.

واضاف «على الرغم من انها المرة الأولى التى تنظم الشركة مثل هذه الندوات الا اننا حرصنا ان تكون الندوة مميزة من خلال اختيار المتحدثين والمواضيع التى سيتطرقون اليها مع فتح المجال امام الجميع لمحاورة المتحدثين من خلال الاسئلة التى يمكن ان توجه اليهم».

واوضح غندور انه وفي ظل التقارير الكثيرة التى تنشر حول توقعات الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات السريعة والمتنوعة فان المستثمر يجد نفسه بحاجة الى المزيد من المعلومات حتى يمكنه اتخاذ القرار الاستثماري الذي يناسب توجهاته بشرط ان يكون مبنياً على اسس صحيحة.

واضاف «راينا في بوبيان كابيتال منح عملائنا الفرصة للاطلاع اكثر على فحوى هذه التقارير من خلال التواصل مع اثنين من الخبراء العالميين ولقائهم من خلال تنظيم ندوة متخصصة».

ويشارك في الندوة كل من بيرس ماستر الذي يرأس مجموعة «تشارلز راسل سبييشليز» الدولية للثروات الخاصة ويقدم استشاراته حول الهياكل الضريبية الدولية المعقدة والضرائب في الولايات المتحدة الأميركية والخدمات الاستثمارية والوراثة والتخطيط للأمور الخاصة بالتركات الى جانب خبرته في تقديم المشورات حول الضرائب والهجرة للعملاء من كبار المستثمرين الذين يرغبون في القدوم الى المملكة المتحدة وفقاً لفئة المستثمرين.

كما يشارك فيها ايضا مايكل سوليفان الذي يشغل منصب كبير مسؤولي الاستثمار في قسم ادارة الثروات الخاصة في كريديت سويس حيث التحق بها في عام 2007 من ستيت ستريت جلوبال ماركتس كما عمل كخبير استراتيجي عالمي لعدد من المؤسسات متوسطة الحجم كما عمل لفترة بالتدريس في كل من جامعتي برينستون وأوكسفورد.

